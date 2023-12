Governo do Estado apresenta nos EUA tecnologia de combate à violência contra a mulher

Estado do Rio – A violência doméstica é um dos principais temas que afetam a comunidade brasileira residente no estado americano de Massachusetts, região que acolhe o segundo maior contingente de brasileiros no exterior, representado por cerca de 400 mil imigrantes, segundo informação do Consulado-Geral do Brasil em Boston.

Com objetivo de trocar experiências de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher em Massachusetts, o programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado Rio de Janeiro, desembarca essa semana nos Estados Unidos para inaugurar seu primeiro projeto de cooperação internacional, nas cidades de Boston e Worcester, na próxima quinta-feira (7).

Seguindo o padrão do que acontece em mais de 70 polos, distribuídos em diferentes cidades do estado do Rio de janeiro, esse projeto de cooperação do Programa com os EUA buscará fortalecer a rede de apoio em benefício de mulheres brasileiras vítimas de violência em Massachusetts, oferecendo serviços nas áreas social, jurídica e psicológica.

Como também já ocorre no Brasil, oferecerá aulas técnicas de desvencilhamento e leitura corporal, no tatame, ministradas por professoras integrantes do Empoderadas, especialistas em artes marciais.

A iniciativa conta com o apoio do Espaço da Mulher Brasileira – EmuB do Consulado-Geral do Brasil em Boston, o primeiro no mundo a receber um EmuB.

A cooperação também buscará contribuir para reduzir os números da violência de gênero na região de Massachusetts. A propósito, Na última quarta-feira, uma jovem brasileira de 28 anos foi morta pelo ex-namorado em Massachusetts.

A ida do Programa Empoderadas aos EUA contribuirá para apoiar as mulheres brasileiras residentes na região da Nova Inglaterra, no contexto da campanha das Nações Unidas relativa aos dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.

Erica Paes, Superintendente de Empoderamento e Equidade de Gênero do Governo do Estado do Rio de Janeiro, idealizadora e responsável pelo programa Empoderadas, reforça a necessidade de fortalecer práticas de combate à violência contra a mulher na região.

“A violência contra a mulher tem uma linguagem universal e, infelizmente, casos de abusos não têm fronteiras. Com o grande índice de violência contra imigrantes brasileiras em solo americano, principalmente em Massachusetts, conforme dados compartilhados pelo próprio consulado, acreditamos que a conscientização seja urgente e essencial na garantia dos direitos das mulheres”, afirmou Erica. “Nossa missão é salvar vidas de mulheres brasileiras, seja no Rio ou em qualquer lugar do mundo”, acrescentou.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a deputada federal licenciada Rosangela Gomes, foi responsável pela viabilização da implantação do Espaço da Mulher Brasileira no Consulado de Boston .

“É uma necessidade diante do alarmante número de brasileiras vítimas de violência naquele país, além de um oportunidade de o Estado do Rio de Janeiro apresentar para o mundo uma ferramenta de combate à violência que têm sido tão eficaz por aqui”, destacou.

No Rio de Janeiro, segundo o Governo do Estado, o programa Empoderadas já atendeu mais de um milhão e meio de mulheres.