Governo do Estado do Rio mantém leilão da Cedae

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 18:22 horas

Rio – Em nota à Imprensa, o governo do Estado do Rio informou que o leilão da concessão da prestação dos serviços de saneamento dos municípios está mantido para esta sexta-feira (30/04), às 14h, na B3, em São Paulo. A nota completa que “o Decreto Legislativo (DL) recém-aprovado cria para o Governo do Estado uma obrigação que ele não pode cumprir, já que não é o titular do serviço público a ser concedido – conforme define a Lei Federal 8.987/95”.

Segundo a nota, a decisão tem como base o fato de que a concessão dos serviços é dos municípios e da Região Metropolitana, que apenas delegaram a condução do processo ao Estado, na qualidade de mandatário, conforme publicado em Diário Oficial Extraordinário desta quinta-feira (29/04).

De acordo com o governo estadual, esse entendimento “é referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.842, e pelo Tribunal de Contas do Estado, no relatório de auditoria TCE-RJ 100.765-3/21”.

“Para finalizar, é importante destacar que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, deferiu liminar baseada nestas premissas com o objetivo de sustar o efeito de ações contra o leilão”, conclui o governo estadual.

Firjan defende privatização

Em nota à Imprensa, a Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan) se manifestou a favor da relizaçaõ do leilão de privatização da Cedae. Segue a íntegra do texto.

“Em pleno ano de 2021, no segundo estado do país em termos econômicos, cinco milhões e seiscentas mil pessoas vivem no esgoto, sem saneamento básico.”

“No ritmo atual de investimentos em saneamento da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, seriam necessários no mínimo 140 anos para universalizar a coleta e tratamento de esgotos.”

“Isso é imoral. É inaceitável.”

“São essas as razões que levaram a Diretoria da Firjan a defender e apoiar, desde o início, o processo de concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e de distribuição de águas para a iniciativa privada.”

“Essa é a única solução real e concreta para resolver essa enorme dívida social, que afeta exatamente a parcela mais pobre da população de nosso estado.”

Assinam: Diretoria da FIRJAN/CIRJ