Governo do Rio lança selo Mulher + Segura na ExpoRio Turismo

Rio – A 2 ª edição da ExpoRio Turismo, maior evento de turismo do Estado do Rio de Janeiro, está oficialmente aberta. Até o dia 22 de outubro, o Governo do Rio vai reunir na feira os principais integrantes da cadeia produtiva do segmento de forma inédita, no Lagoon, na Lagoa, na Zona Sul da capital. O projeto é realizado pela Secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRio, com apoio da Fecomércio RJ na abertura do evento, o Estado, por meio da Secretaria da Mulher, lançou o selo Mulher + Segura, que vai certificar e promover os eventos culturais, turísticos e artísticos, públicos ou privados, além de bares, restaurantes e casas de shows que adotam medidas de segurança e incentivam o empoderamento das mulheres.

No primeiro dia do evento, o secretário de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, vai integrar 250 novos artesãos ao programa de fomento da atividade que oferece, entre outros benefícios, linhas de crédito especiais aos profissionais.

– O Rio recuperou seu papel de destaque no mundo e sua vocação de Vitrine do Brasil. Criamos condições para que o Rio recuperasse sua vocação de vitrine do País para o mundo e seguimos investindo no melhor que o setor de turismo oferece que são as pessoas, sejam elas os anfitriões e os viajantes. Promover os lugares onde as mulheres têm segurança e fomentar a atividade artesanal são dois exemplos de como investir no potencial fluminense – comemora o governador Cláudio Castro.

Ao todo, o Rio já conta com 22 mil artesãos cadastrados no programa que garante a participação dos profissionais em feiras nacionais e estaduais, cursos de capacitação e de especialização na atividade e a linha de crédito de até R$ 21 mil, pagos em até 24 vezes com juros de 0,25% ao mês.

Já os interessados em obter a certificação de atividade amiga da mulher devem obedecer a uma série de critérios, além de preencher um cadastro no site da Secretaria de Estado da Mulher e enviar a documentação para o e-mail: [email protected].

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressalta a potência do evento para a divulgação do estado e a consolidação das atividades turísticas como acelerador da economia do Estado.

– O Lagoon será a casa do turismo fluminense! Teremos a representação dos 92 municípios trazendo a sua cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos em um grande salão de exposição com experiências sensoriais. Também teremos uma área de palestras, encontro comercial entre vendedores e compradores do destino Rio de Janeiro e atrações musicais. Esse é um grande passo na consolidação das atividades turísticas no Rio de Janeiro – explica o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.