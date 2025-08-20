Governo do Rio lança sistema para monitorar violência contra mulheres

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta quarta-feira (20), a plataforma digital inédita do Observatório do Feminicídio, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher. A ferramenta reúne dados de segurança, justiça e saúde que vão auxiliar na formulação de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres.

Com linguagem acessível, o portal apresenta seis painéis interativos, incluindo um levantamento inédito da Secretaria de Estado de Saúde: em 2024, foram registradas 148 notificações diárias de violência contra mulheres em unidades de saúde. Neste ano, a média caiu para 139 por dia, uma redução de 6%.

“O Rio de Janeiro dá mais um passo no combate à violência contra a mulher. Esta iniciativa consolida o papel do Estado como articulador de políticas públicas baseadas em dados e evidências, garantindo mais eficiência no enfrentamento a este grave problema social. Estamos trabalhando para garantir a cada mulher o direito de viver com dignidade, autonomia e segurança”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Entre os 42.152 casos notificados em 2024, 30.978 (73,5%) tiveram mulheres como vítimas. A violência física é a forma mais comum de agressão, e o estupro lidera as ocorrências de violência sexual. Um dado preocupante é a reincidência: 42% dos casos ocorreram de forma repetida.

“Pela primeira vez, reunimos em um só espaço dados de órgãos públicos que denunciam, investigam, julgam e acolhem. É uma iniciativa que une ciência e dados para enfrentar uma das formas mais cruéis de violência contra a mulher. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que nenhuma mulher seja silenciada pela violência”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Durante o evento, também foram lançados uma cartilha informativa destinada ao público e um curso de capacitação para agentes de segurança.

O painel do Observatório mostra que, entre janeiro e julho de 2025, o Rio registrou 53 casos de feminicídio, uma redução de 12 casos em relação ao mesmo período de 2024. Na esfera da Justiça, foram concedidas 23.440 medidas protetivas e efetuadas 3.032 prisões no primeiro semestre de 2025.

O Governo do Estado também mantém a Patrulha Maria da Penha, os Guardiões da Vida, o app Rede Mulher, além de Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM e CIAMs) e abrigo sigiloso para mulheres em vulnerabilidade.

O Observatório do Feminicídio conta com apoio técnico da UFRJ e a participação da Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de Segurança Pública (ISP), Tribunal de Justiça (TJ-RJ), Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj. O investimento total da iniciativa é de R$ 2,4 milhões.