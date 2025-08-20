quarta-feira, 20 agosto 2025
Fale conosco

Governo do Rio lança sistema para monitorar violência contra mulheres

Ferramenta reúne dados de segurança, saúde e justiça para ação integrada; sistema permitirá mais eficiência na formulação de políticas públicas

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta quarta-feira (20), a plataforma digital inédita do Observatório do Feminicídio, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher. A ferramenta reúne dados de segurança, justiça e saúde que vão auxiliar na formulação de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres.

Com linguagem acessível, o portal apresenta seis painéis interativos, incluindo um levantamento inédito da Secretaria de Estado de Saúde: em 2024, foram registradas 148 notificações diárias de violência contra mulheres em unidades de saúde. Neste ano, a média caiu para 139 por dia, uma redução de 6%.

“O Rio de Janeiro dá mais um passo no combate à violência contra a mulher. Esta iniciativa consolida o papel do Estado como articulador de políticas públicas baseadas em dados e evidências, garantindo mais eficiência no enfrentamento a este grave problema social. Estamos trabalhando para garantir a cada mulher o direito de viver com dignidade, autonomia e segurança”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Entre os 42.152 casos notificados em 2024, 30.978 (73,5%) tiveram mulheres como vítimas. A violência física é a forma mais comum de agressão, e o estupro lidera as ocorrências de violência sexual. Um dado preocupante é a reincidência: 42% dos casos ocorreram de forma repetida.

“Pela primeira vez, reunimos em um só espaço dados de órgãos públicos que denunciam, investigam, julgam e acolhem. É uma iniciativa que une ciência e dados para enfrentar uma das formas mais cruéis de violência contra a mulher. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que nenhuma mulher seja silenciada pela violência”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Durante o evento, também foram lançados uma cartilha informativa destinada ao público e um curso de capacitação para agentes de segurança.

O painel do Observatório mostra que, entre janeiro e julho de 2025, o Rio registrou 53 casos de feminicídio, uma redução de 12 casos em relação ao mesmo período de 2024. Na esfera da Justiça, foram concedidas 23.440 medidas protetivas e efetuadas 3.032 prisões no primeiro semestre de 2025.

O Governo do Estado também mantém a Patrulha Maria da Penha, os Guardiões da Vida, o app Rede Mulher, além de Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM e CIAMs) e abrigo sigiloso para mulheres em vulnerabilidade.

O Observatório do Feminicídio conta com apoio técnico da UFRJ e a participação da Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de Segurança Pública (ISP), Tribunal de Justiça (TJ-RJ), Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj. O investimento total da iniciativa é de R$ 2,4 milhões.

Foto: Divulgação

 

Você também pode gostar

Resende lança sistema que integra órgãos municipais, estaduais...

Barra Mansa escolhe delegados para conferência estadual de...

Fazenda da Grama, em Rio Claro, terá projeto...

Estado do Rio regulamenta máquinas de apostas eletrônicas

Nova rota turística une seresta e natureza no...

Senado aprova novo Código Eleitoral com voto impresso...

Câmara de Volta Redonda concede moção a reitor...

EUA enviam navios de guerra à Venezuela em...

Vereador entrega moção de aplausos ao Conselho de...

Câmara aprova urgência de projeto que combate adultização...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996