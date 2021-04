Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 18:58 horas

Angra dos Reis, Paraty Barra do Piraí, Barra Mansa e Itatiaia foram beneficiadas na primeira rodada do convênio

Sul Fluminense – O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (07/04), investimento de R$ 150 milhões para a revitalização de vias urbanas municipais. Realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a iniciativa vai beneficiar 89 municípios. O objetivo é fomentar o desenvolvimento no interior fluminense por meio de obras de infraestrutura.

A primeira rodada de cidades contempladas incluiu municípios da Baixada Fluminense, Centro-Sul, Costa Verde e Médio Paraíba. Foram beneficiadas Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Paracambi, Paty do Alferes, Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, Itaguaí, Barra do Piraí, Barra Mansa e Itatiaia

– Os convênios garantem que o Rio de Janeiro se torne um estado produtivo na questão da infraestrutura. O Governo do Estado está dando as condições para o desenvolvimento e, com isso, gerar renda, emprego e turismo para as regiões. Começamos com um orçamento inicial de R$ 150 milhões e temos a meta de chegar a R$ 1 bilhão em investimentos. São quase seis anos sem um grande recurso para este setor – disse o governador em exercício Cláudio Castro.

Ao longo da semana, o Governo do Estado formalizará os convênios com as cidades das regiões Serrana, Médio Paraíba e Noroeste.

– Estes convênios significam a melhoria viária dos municípios. As cidades terão que apresentar ao DER um plano de trabalho e nós vamos disponibilizar todo o material necessário para as obras de revitalização, que contarão com mão de obra contratada pelas prefeituras – explicou o secretário das Cidades, Uruan Cintra.

Fiscais do DER estarão nas cidades

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Luiz Roberto Pereira de Souza, afirmou que o órgão acompanhará a execução das obras e poderá também ajudar no plano de trabalho.

– Os fiscais do DER passarão pelas cidades uma vez por vez para conferir o que estará sendo feito. Estamos à disposição das prefeituras para ajudar neste convênio – ressaltou o presidente do departamento.

Parceria com as prefeituras

Para o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, o trabalho de parceria entre o Governo do Estado e os municípios demonstra a preocupação com o interior fluminense.

– Isso mostra a dedicação que o Estado está tendo com as demais regiões do Rio de Janeiro, além da capital, principalmente neste momento em que as cidades passam por dificuldades em meio à pandemia – disse Jordão.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, adiantou onde vai aplicar o material disponibilizado pelo DER.

– Vamos melhorar a estrada que liga Piabas ao distrito de Conservatória, trecho que está no roteiro internacional do turismo. Além disso, o material também será aplicado em todas as rodovias estaduais que cortam o nosso município – afirmou.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), também agradeceu pelo apoio.

– O governador Cláudio Castro tem nos dado apoio para recuperação de algumas vias do município.

Os principais corredores viários estão sendo realizados com recurso próprio, e utilizado asfalto a quente. Mas muitas ruas de bairros poderão ser melhoradas com o asfalto a frio feito com os materiais enviados através do convênio do estado. Tenho que agradecer o apoio do nosso Deputado Marcelo Cabeleireiro, se não fosse ele, não daria certo! – disse Drable.