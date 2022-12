Governo Neto mantém maioria na Câmara em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 06:06 horas

Executivo tem conseguido aprovar as mensagens que manda ao Legislativo; discursos exaltados cedem espaço a diálogo

Volta Redonda – Os tempos em que a Câmara Municipal de Volta Redonda era claramente dividida em blocos completamente alinhados e totalmente contrários ao Poder Executivo parecem ter ficado para trás. O prefeito Antônio Francisco Neto conta com uma base majoritária do seu lado e já não existe uma oposição sistemática ao seu governo. Ela foi substituída por um grupo de vereadores que se posicionam como independentes. Eles não se alinham automaticamente com todas as propostas do Executivo, mas também não ficam contra tudo o que o governo envia. Com isso, deixou de haver polarização entre posicionamentos e passou a haver mais debates de propostas.

O DIÁRIO DO VALE ouviu alguns dos vereadores alinhados com o governo e alguns dos independentes. A reportagem não conseguiu ouvir todos os vereadores, mas apresenta as posições de representantes dos dois grupos.

O prefeito Antônio Francisco Neto afirmou, em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, que a independência dos poderes “tem sido respeitada de forma exemplar por ambas as partes”. O grupo aliado ao prefeito é maioria na Câmara Municipal, e os independentes variam seus votos de acordo com o tema. Além disso, eles não atuam como bloco; seus votos nem sempre são iguais.

— Temos ótima relação com a Câmara Municipal, que entendeu muito bem o momento delicado que a cidade enfrenta e está ajudando muito na reconstrução de Volta Redonda.

Temos no Brasil a independência de poderes, que tem sido respeitada de forma exemplar por ambas as partes. A maioria dos vereadores tem apoiado nossas iniciativas, pois enxergam nelas ações que vão ajudar a população, no curto, médio e longo prazo. Por outro lado, essa mesma maioria de vereadores têm sido fundamentais para discutir, modificar e aperfeiçoar muitas das nossas iniciativas. Nunca trabalhei com uma Câmara Municipal de maneira tão harmônica como neste mandato. Sou muito grato a todos que nos ajudam nesta difícil missão de reconstruir Volta Redonda — afirma Neto.

Independentes

O vereador Rodrigo Furtado é um dos que se posicionam como independentes. Ele não faz parte da bancada governista, em que os integrantes são consultados para o preenchimento de cargos de confiança no Executivo, mas também não é oposição sistemática:

— Não me considero oposição ao governo, mas também não tenho relação de dependência. Quando a proposta do Executivo é favorável aos interesses da população e da cidade, tem o meu apoio. Caso contrário, eu me coloco contra — afirma Furtado.

Outro que se posiciona como independente em relação ao governo é o atual presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho:

— Tenho total autonomia no meu mandato e entendo que toda parceria que resulta em benefícios para a população é salutar. O que não pode existir é cumplicidade, onde você acata tudo que lhe é colocado — afirma.

Luciano Mineirinho acompanha o posicionamento de Rodrigo Furtado: “O que vier do Executivo e for bom para a população votamos, o que não for bom, não votamos”, resume.

O vereador Raone também se posiciona como independente, assim como o vereador Valmir Vítor.

Alinhados

Outros parlamentares se posicionam como alinhados com o governo, assinalando a disposição de apoiar todas as iniciativas do Executivo. Um desses é o vereador estreante Ednilson Vampirinho.

— Eu sou da bancada do prefeito, e, como vereador, contribuo muito com o prefeito para a reconstrução da cidade — disse.

Também se manifestaram como parte do grupo alinhado com o prefeito os vereadores Paulo Conrado, Édson Quinto e Fábio Buchecha.