Governo Samuca junta pastas no secretariado

Volta Redonda – A última edição do Volta Redonda em Destaque, que equivale ao Diário oficial do município, confirmou uma ‘dança das cadeiras’ no governo do prefeito Samuca Silva. Com as saídas de secretários e dirigentes e autarquias com pretensões eleitorais, o prefeito adequou a equipe com “soluções caseiras”. Além das mudanças já esperadas e anunciadas pelo DIÁRIO DO VALE, também deixaram o governo o diretor do Furban, Ronie de Oliveira Machado, e a secretária municipal de Esportes, Maria Paula Salles Tavares .

Samuca evitou novas contratações: “Continuaremos o nosso trabalho sem aumentar despesas para o município, disse”.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, foi designado pelo prefeito Samuca Silva para acumular a titularidade da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que tinha Maurício Batista a frente. Já o Secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Nelson Gonçalves, assumiu também o comando do Fundo Comunitário de Volta Redonda, que estava com Ronie de Oliveira Machado.

Patrícia Monlevad Abrantes é agora a secretária municipal de Esporte e Lazer, pois Maria Paula Salles Tavares também deixou o governo e deve ser candidata a vereadora nas eleições municipais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, que estava com Toninho Oreste, vai agora para as mãos de Francine Granzinoli Fontainha, que era até então subsecretária da pasta.

Até então nomeada como subsecretária Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Lidiane Oliveira assume o posto que era de América Tereza como secretária.