Granato afirma que jovens terão acesso ao mercado de trabalho em seu governo

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 15:10 horas

Volta Redonda– O candidato a Prefeitura de Volta Redonda, Granato, do Solidariedade, participou de uma roda de conversa na manhã desta quarta-feira, dia 11, onde afirmou aos jovens, adolescentes e representantes da Melhor Idade, que o seu governo irá fomentar empregos para os jovens, que estão começando no mercado de trabalho, e as mulheres.

– O que eu mais ouço é que os jovens não conseguem emprego porque exigem experiência. Mas como exigir experiência de quem está começando? Nós vamos mudar isso. Com a criação da cidade dos games, vamos ter um segmento voltado ao que a maioria dos jovens e adolescentes domina e com isso abriremos não 1,5 mil vagas, como o prefeito atual anunciou, mas muito mais que isso -afirmou.

“A geração de empregos é um dos meus compromissos com a população. É possível incentivar a empregabilidades através de uma administração consciente, que facilite o empreendedorismo incentivando o uso de novas tecnologias”, completou.

Escritório Central

Granato revelou também que pretende entrar em contato, logo depois das eleições, com o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch sobre a empresa liberar o Escritório Central, que está fechado há anos, para que possa abrigar empresas – grandes, médias e pequenas, que poderão gerar – em uma primeira empreitada, mais de 3 mil empregos diretos, fora os indiretos.

Indagado por uma senhora, Maria de Barros, sobre o que ele tem voltado ao sexo feminino que muitas vezes tem as portas fechadas por causa das famílias, Granato garantiu que irá resolver isso com as creches.

– Se antes as mulheres de Volta Redonda não eram admitidas porque não tinham com quem deixar seus filhos, isso vai acabar! Vamos colocar as atuais creches em horário integral, podendo chegar até as 21 horas e onde não houver vamos construir, permitindo assim que as mães destas crianças possam voltar ao mercado de trabalho e buscar o sustento dos seus familiares – disse Granato.

Indecisos

Granato comentou que sabe que há muitas pessoas indecisas em quem votar nas eleições desse domingo, mas que podem confiar nas suas propostas. “Sei que muitos estão com medo com a crise econômica que está por vir, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, mas eu posso garantir que vamos mudar a realidade de hoje criada e mantida pelo prefeito atual e que em 2021 esta realidade será bem outra”, afirmou.

Apoio do senador Romário

Nesta quinta-feira, dia 12, o senador Romário, do Podemos, estará de volta à cidade para reforçar seu apoio a Granato. Os dois, acompanhados do candidato a vice-prefeito Geraldinho do Gelo, caminharam pelos principais centros comerciais, na parte da tarde.