Granato conclui campanha com carreata

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 16:04 horas

Volta Redonda – O candidato à prefeitura de Volta Redonda,pelo Solidariedade, Granato, participou neste sábado de uma carreata que passou por quase todos os bairros de Volta Redonda. O evento reuniu não só os apoiadores do candidato, como também vários candidatos a vereadores.

Durante a carreata Granato teve a oportunidade de lembrar a população de suas principais metas para o seu governo como a volta das unidades da CSN que foram para São Paulo; a construção de um restaurante popular no bairro Retiro; a Fábrica de Merenda, a cidade dos games, um novo planejamento para o transporte público da cidade, e o de zerar – ainda no primeiro trimestre de seu governo, as filas para realização de cirurgias – não só as de catarata, mas todas; de exames e consultas com médicos especialistas, já que a falta dessas tem trazido grandes problemas para os moradores.

Ao final da carreata Granato agradeceu a todos que o acompanharam nessa jornada.

“Primeiro agradeço a Deus, o nosso Senhor! Depois agradeço a todos vocês que, de uma forma ou de outra, me deram o apoio necessário para chegarmos a nossa vitória! Vamos colocar ordem na casa”, falou Granato.

O candidato vota amanhã, às 10 horas, na Escola Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal.