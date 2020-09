Granato e Geraldinho fazem campanha no Retiro

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 17:05 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Solidariedade, Washington Granato, e seu vice, Geraldinho do Gelo (Podemos), começaram a manhã de terça-feira, 29, com uma caminhada pela Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, uma das regiões mais populosas da cidade e onde o candidato a vice tem seu comércio. Os dois conversaram com eleitores e receberam o carinho de muitas pessoas.

Granato reencontrou também pessoas conhecidas há muitos anos, como Nélia de Cássia, que contou que sua amizade com o vereador, que está em seu quinto mandato, vem do período em que ele ainda não ocupava qualquer cargo político.

— Gosto muito do Granato e da esposa dele, a Rose (Roseneri Fernandes). Tenho uma profunda admiração e carinho e estou feliz por tê-lo como candidato a prefeito. Em minha casa, todos são fechados com Granato —explicou Nélia.

Outra amiga que ficou feliz em reencontrar Granato foi Dionísia Marcondes do Nascimento, que mora no bairro Vila Brasília: “Conheço o Granato desde que me entendo por gente. Ele é uma pessoa do bem e sempre terá meu voto e de minha família”, disse.

E foi neste clima de reencontro que Granato e Geraldinho encerraram a visita.

— O Geraldinho é um comerciante antigo no bairro Retiro e, sendo eleitos, farei dele o prefeito desta região, para defender as necessidades de todos os que moram no Retiro e seu entorno. Estamos unidos para mudar Volta Redonda com experiência e ordem. Juntos podemos mais — frisou Granato.

Nesta quarta-feira, Granato está reunido com sua equipe na sede do partido avaliando as próximas ações que nortearão sua campanha até as eleições, em novembro. Na quinta-feira, a agenda começa com uma caminhada pela feira-livre do bairro Volta Grande, às 9h30, e a tarde, às 15 horas, o candidato e seu vice percorrerão a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, um dos maiores núcleos comerciais de Volta Redonda.