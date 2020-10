Granato faz carreata, visita bairros e população comemora sua candidatura homologada

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 14:28 horas

Volta Redonda– O candidato à Prefeitura de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato, realizou neste fim de semana carretas nos bairros Voldac, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e adjacências. No sábado, ele passou pelo centro comercial do grande Retiro e todo o complexo do Vila Brasília como Mariana Torres, Verde Vale, Fazendinha, Coqueiro, Vale Verde e a própria Vila Brasília.

Na sexta à noite, Granato passou pelo bairro Aero, Niterói, Limoeiro e Vila Mury. Durante a carreata na, manhã deste domingo, ele foi muito ovacionado por onde passava por ter dito a sua candidatura homologada pela Justiça Eleitoral na noite de sexta-feira.

No bairro Santa Cruz, Granato ouviu de um dos moradores – Paulo Francisco, que estava orando a Deus pela homologação da sua candidatura, o que acabou acontecendo na noite de sexta-feira.

Confirmou o que sabia

Durante a carreata no bairro Santa Cruz, Granato confirmou aquilo que já sabia e que pretende mudar quando for prefeito: um bairro deixado de lado pelas autoridades municipais, apesar de ser um dos mais populosos.

Em conversa com os moradores, ele confirmou que praticamente nada funciona bem no local. Houve reclamações no item segurança, que o bairro não possui um atendimento ideal na questão da saúde e educação; que não há uma agência bancária, o que obriga os moradores a irem até o Centro para fazer transações bancárias; e que os ônibus que hoje passam pelo bairro não atendem a demanda principalmente na hora do rush.

Depois de ouvir essas queixas, Granato voltou a afirmar que tudo isso será visto com muito carinho por ele e sua equipe e fará de tudo para mudar essa realidade, caso seja eleito.