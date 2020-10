Granato lamenta situação do Hospital São João Batista

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 16:26 horas

Volta Redonda – O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo Solidariedade, Washington Granato, em entrevista, na manhã dessa quinta, 22, a rádio Destaque Popular, lamentou muito o estado em que se encontra o Hospital São João Batista, cuja administração estava a cargo de uma OS e agora está em fase de transição para voltar para ao comando da prefeitura.

Granato foi direto ao comentar essa situação afirmando que não era para a prefeitura ter passado o comando da saúde da cidade para uma organização. “É uma atitude de quem não quer problemas, quem não está nem aí para a cidade que diz amar. Eleito, vou botar ordem na casa e para isso minha equipe já está preparando estudos sobre isso”, revelou.

O HSJB é um hospital de referência em emergência e urgência na região Sul-Fluminense, mas vem sofrendo vários problemas, agravados com a gestão da OS.

Granato afirmou que tem vários médicos conhecidos que se desligaram não só do São João Batista, mas também do Hospital do Retiro, devido à falta de condições de trabalho oferecidas e hoje prestam serviços a mais de 100 quilômetros da cidade.

“Temos que trazê-los de volta. Eles são de grande importância para todos”, disse Granato.