Granato promete manter pagamento do funcionalismo em dia, se eleito

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 18:23 horas

Volta Redonda – O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo Solidariedade, Granato, garantiu a todo o funcionalismo público de Volta Redonda, que, caso seja eleito, ao contrário do que está acontecendo agora, o pagamento de todos, sem exceções, será feito em na data acertada e sem ser parcelado.

— O funcionário trabalha e merece receber em dia. Este prefeito não soube, apesar de dizer grande administrador, essa questão. E tirando os funcionários da Educação, que estão sendo pagos com verba do Fundeb e a Guarda Municipal, ninguém mais recebe em dia e isso é um absurdo que vou terminar — afirmou.

As declarações do candidato foram dadas durante uma entrevista promovida pelo Sindicato do Funcionalismo Público de Volta Redonda, na manhã dessa sexta-feira, na qual estiveram também presentes presidente do sindicato Ataíde de Oliveira e o diretor José Jeferson Marques.

Granato comentou que os funcionários devem se preparar para enfrentar problemas nos próximos meses. “O caixa da prefeitura está praticamente zerado. Há uma dívida de 60 milhões de reais e com isso o prefeito não conseguirá pagar os salários que estão por vir e o décimo terceiro que ficará para que possamos fazer isso no nosso governo”, disse.

Indagado pela jornalista Andressa Gil, mediadora do debate, como pretendia fazer isso, o candidato foi claro na sua resposta: “Acabando com a quantidade de RPA’s existentes”.

Reajustes

Respondendo a uma pergunta sobre o reajuste salarial, Granato lembrou que há mais de 20 anos não há um aumento substancial e há seis sem reajuste, mas que isso será alterado assim que colocar as finanças da prefeitura em ordem.

O candidato também falou que assim que assumir irá mandar fazer uma auditoria financeira e contábil no Fapes – Fundo de Assistência de Previdência ao Servidor, porque segundo denuncias que ele recebeu não há mais dinheiro algum em caixa.

Saúde

Ainda durante a entrevista, Granato garantiu que não deixará de atender aos aposentados e pensionistas da prefeitura na área da saúde e para tanto, criará no Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, um espaço para atendimento dessa categoria.

Ele também voltou a falar que assim que for eleito e assumir, as OS – com que o atual prefeito prometeu acabar, mas ainda não o fez — terão seus contratos encerrados e um grande mutirão de saúde será feito para levantar as condições dos hospitais por elas administrados e também sobre a fila de espera para exames e cirurgias.

Acordando cedo

O dia do candidato começou bem cedo nessa sexta. Antes de ir para a entrevista, ele esteve na passagem superior da Usina Presidente Vargas, onde sua assessoria afirma que ele foi muito cumprimentado pelos metalúrgicos que entravam e saíam da CSN, pelo boletim no qual Granato mostrou as mazelas que a empresa deixou para a cidade e falou sobre as condições de trabalho que os empregados passam.

À tarde, o candidato caminhou pelo bairro Santo Agostinho, onde, segundo a assessoria, muitos moradores pararam para conversar com ele e pedir várias melhorias para o bairro. Entre as melhorias solicitadas, estavam intervenções na via urbana, posto de saúde, um mercado popular e o conserto de calçadas, lâmpadas e de ruas.

Cúria

Nesse sábado, a partir das 14 horas, Granato participa de um painel promovido pela Cúria Diocesana de Volta Redonda.