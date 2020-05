Granato registra queixa na delegacia e denuncia boletim anônimo

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 17:39 horas

Volta Redonda – O vereador Washington Granato registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira, 5, na 93ª DP(Volta Redonda) denunciando um panfleto anônimo que vinha sendo distribuído contendo várias informações caluniosas a seu respeito e sua atuação política, com o objetivo explícito de criar dificuldades políticas e confundir a população.

Granato recebeu uma ligação de moradores do bairro conforto na tarde de segunda-feira, informando que cerca de seis pessoas estavam distribuindo um material de campanha com sua foto e nome. Ao chegar à Rua 211, acompanhado de uma testemunha, o vereador flagrou a equipe, que correu em direção à Rua 2, onde um veículo cinza lhes aguardava, dando cobertura na fuga.

– Acredito que os integrantes do grupo me reconheceram e por este motivo fugiram, mas na fuga deixaram parte do material que estava sendo distribuído cair no chão. Recolhi tudo e ao registrar a ocorrência entreguei como prova, pedindo apuração e punição dos responsáveis pelo panfleto apócrifo, – explicou Granato.

Como vereador, Granato sempre fiscalizou e cobrou do executivo informações sobre o que está sendo feito em Volta Redonda, fazendo parte do bloco de oposição ao prefeito.

– Essa posição deveria ser de qualquer vereador – fiscalizar e apoiar o que for bom pra a cidade e não para o prefeito. Por ter essa posição definida de cobrança, pessoas têm se aproveitado para disparar fakenews nas redes sociais para que o internauta pense que foi coisa elaborado por mim, e, talvez por não terem conseguido surtir o efeito esperado, acredito que elaboraram panfleto – analisou o vereador, explicando que nunca precisou de fakenews para discordar e cobrar do prefeito, pois quando precisa falar usa a tribuna da Câmara Municipal, ou suas redes sociais sem valer-se do anonimato, colocando sua cara e assinando embaixo.

Granato defende a realização de uma eleição limpa para escolher novo prefeito e vereadores para a cidade, sem que seja lançado mão de subterfúgios para denegrir a imagem dos candidatos de forma leviana e covarde.

– Eu sou vereador, estou em mandato e fazendo o meu trabalho. É triste no meio dessa pandemia os políticos começarem campanhas de forma antecipada e isso é crime, mas tenho certeza que a população está preparada para separar o joio do trigo – concluiu.