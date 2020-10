Granato visita bairros e conversa com eleitores na Feira Livre

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 18:57 horas

Volta Redonda- O fim de semana do candidato a prefeito de Volta Redonda, Granato, pelo Solidariedade, foi de grande importância para a sua campanha. Além de visitar vários bairros como Minerlândia, Nova Esperança, Retiro e Vila Santa Cecília, onde ouviu as demandas dos moradores, ele também esteve participando de uma reunião com um grupo de mulheres. Em sua caminhada pela cidade, a maioria dos pedidos dos moradores, foi sobre melhorias na saúde – o término das filas para exames e consultas foi um dos mais levantados, assim na educação, segurança pública e do meio ambiente.

Em sua caminhada pela Vila Santa Cecília, na manhã de domingo, dia 11, indagado por um grupo de feirantes sobre a sua posição sobre a continuação da Feira Livre, Granato voltou a afirmar que a feira é um patrimônio da cidade e que por isso ele crê ser importante para os moradores.

Nessa segunda, dia 12, feriado nacional, Granato estará visitando os moradores dos bairros Califórnia – à tarde, e a noite voltará ao bairro Retiro.