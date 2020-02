Grupo de oposição a Drable apresenta possível candidato a vice-prefeito

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 21:54 horas

Barra Mansa- O grupo de cinco partidos que se uniu em busca de uma candidatura para enfrentar o prefeito Rodrigo Drable na eleição de 4 de outubro apresentou nesta quinta (27) um possível candidato a vice-prefeito: o coronel-PM Jorge Ricardo. Em princípio, ele seria companheiro de chapa de Paulo Cesar Alves, o PC Alves, do Podemos, mas está aberta a possibilidade de ele ocupar o mesmo posto caso outro nome seja escolhido.

PC disse ainda que, em conversa com Jorge Ricardo, ofereceu a ele a candidatura a prefeito, que foi recusada:

— Ele aceitou ser candidato a vice e secretário de Segurança Pública — disse PC, acrescentando que o coronel-PM ainda não se filiou a nenhum partido.

Jorge Ricardo se definiu como um “não-político” e esclareceu que, só quatro anos depois de ter passado para a reserva, aceitou participar de um processo eleitoral.

— Sempre me empenhei em cumprir minha carreira e só entrei no processo político quatro anos depois de me reformar. Estou aqui para ajudar — afirmou.

Além de ser um possível candidato a vice-prefeito, o coronel Jorge Ricardo seria também secretário municipal de Segurança Pública. A pasta seria criada em substituição à secretaria de Ordem Pública, que se transformaria em uma coordenadoria. Esse seria o procedimento proposto por PC Alves, caso seja ele o candidato a prefeito.

O presidente do MDB em Barra Mansa, Noé Garcez, afirmou que quando a frente foi anunciada os líderes concordaram que o nome do vice poderia ou não sair do grupo, e que não via problema na chegada de Jorge Ricardo.

— Recebo este anúncio com tranquilidade e esperança — disse.

O presidente do PSDB em Barra Mansa, Maicon Fagundes, também teve uma reação positiva à apresentação de Jorge Ricardo.

— Vejo com naturalidade o trabalho do Podemos e do PC. Tudo o que venha para somar ou multiplicar é positivo — disse.

As ausências de Thiago Valério, do Cidadania, e deTuca, do PDT, levaram a questionamentos sobre a possibilidade de estar havendo um “racha” no grupo, mas a possibilidade foi descartada por PC Alves: “O grupo está mais unido do que nunca”, disse ele.