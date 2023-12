Guias de turismo terão curso para atendimento de pessoas com autismo

Estado do Rio – Órgãos e entidades de turismo do Estado do Rio deverão promover cursos de capacitação para atendimento às pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). A determinação é da Lei 10.196/23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro (PSD), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (5).

“Precisamos tornar o turismo mais acessível e inclusivo. O profissional deve estar preparado para oferecer um cuidado adequado, atendendo às necessidades de cada viajante. Afinal, todos devem experimentar o turismo de forma completa”, defendeu Luiz Cláudio.

A norma complementa a Lei 2.448/95, que já prevê cursos sobre história, ambiência, arquitetura, recursos naturais, locais de atração, eventos culturais, históricos e folclóricos.