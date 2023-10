Gustavo Tutuca abre 2ª edição da ExpoRio Turismo nesta quinta

Estado do Rio – O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, abre a 2 ª edição da ExpoRio Turismo, nesta quinta-feira (19). A feira é o maior evento de turismo do Estado do Rio de Janeiro, que acontece entre os dias 19 e 22 de outubro, no Lagoon, na Lagoa, na Zona Sul da capital.

Às 13h, o secretário recebe os convidados e, às 15h, concede a aprovação de 200 novos artesãos no programa de fomento da atividade que, entre outros benefícios, garante uma linha especial de crédito.

Na abertura, o Estado, por meio da Secretaria da Mulher, vai lançar o selo Mulher + Segura, que vai certificar e promover os eventos culturais, turísticos e artísticos, públicos ou privados, além de bares, restaurantes e casas de shows que adotam medidas de segurança e incentivam o empoderamento das mulheres.

Serviço:

Expo Rio Turismo

Dias: 19, 20, 21 e 22 de outubro de 2023

Horário: quinta e sexta-feira (19 e 20/10), das 13h às 22h; sábado e domingo (21 e 22/10), das 10h às 22h.

Cerimônia de Abertura e lançamento do selo: Dia 19 de outubro, às 14h.

Entrega dos cartões aos artesãos: 15h.

Agenda de Shows: Diogo Nogueira (dia 19), Thiago Martins (20), Tony Garrido (21) e Monobloco (22)