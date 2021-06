Gustavo Tutuca celebra chegada do Supera RJ ao interior do Estado

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 19:44 horas

Sul Fluminense – O deputado estadual e secretário de Turismo Gustavo Tutuca comemorou nas redes sociais a chegada do Programa Supera RJ para a população do interior do Estado. “Quando o Executivo e o Legislativo andam juntos e olham pela população, o resultado é um só: bons projetos e melhoria na qualidade de vida das pessoas. A pandemia do coronavírus nos apresentou uma realidade nunca antes vista. Milhares de famílias viram a vida mudar de um dia para o outro. Tanto na saúde, quanto na renda. O Supera RJ é um direito da população que sofreu nesta pandemia”, ressaltou Tutuca.

Com o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda e pessoas que perderam o emprego em decorrência da Covid-19, o programa Supera RJ lançado em conjunto entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) irá garantir ajuda necessária para quem mais precisa. O programa foi lançado na semana passada, na cidade do Rio, e chega nesta terça-feira, dia 8 de junho, às famílias contempladas do interior do estado. Neste primeiro momento, o projeto vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no Cadastro Único – que ganham até R$ 178,00 por mês.

As famílias inscritas no Cadastro Único receberão um cartão no valor de R$ 200, com acréscimo de R$ 50 para cada filho, limitado a dois menores. Quem perdeu o emprego durante a pandemia, também poderá pedir o auxílio. A previsão inicial de investimentos do Governo do Estado é de mais de 86 milhões de reais por mês. A partir do próximo dia 25, o governo inicia o pagamento para cerca de 315 mil desempregados, investindo mais de 77 milhões de reais por mês.

– Este benefício é resultado da soma de esforços entre a Alerj e o Governo do Estado. É um trabalho conjunto do governador Cláudio Castro, do presidente da Assembleia, André Ceciliano e de todos os Deputados Estaduais que tiveram a sensibilidade de entender e buscar uma solução para este momento difícil – destacou o secretário.

Linha de Crédito para Micro e Pequenos Empresários

O programa Supera RJ também prevê o financiamento de até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas e até R$ 5 mil para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses.

Os profissionais beneficiados são: os guias de turismo, agentes e produtores culturais, micro e pequenas empresas, agricultores familiares, costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais e os negócios de impacto social.

Os contratos serão firmados pela Agência Estadual de Fomento (Agerio). Sem juros, os créditos serão financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores (Fempo). Os créditos podem ser solicitados pelo site (https://superarj.rj.gov.br).