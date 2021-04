Gustavo Tutuca discute concessão do Aeroporto Santos Dumont

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 18:30 horas

Rio – Nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) participou de audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, para debater o projeto de Concessão do Aeroporto Santos Dumont. A reunião teve como finalidade entender melhor os propósitos e os objetivos do projeto, que deve ser concretizado em 2022.

Na ocasião, o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, convidado da reunião, se mostrou preocupado com a concorrência de aeroportos no Rio de Janeiro.

– Hoje, o Santos Dumont possui 80% dos voos. Isso tem mandado passageiros para fora do Rio de Janeiro, diminuindo nossa competitividade no setor do turismo e o nosso poder de atração do turismo internacional, que é uma das nossas vocações mais importantes. Sei que o Santos Dumont precisa ter sua posição consolidada, mas hoje o tamanho de mercado do Rio não comporta dois aeroportos concorrendo livremente – afirmou.

Tutuca ressaltou o trabalho que o Governo do Estado está realizando para a melhoria da infraestrutura da região e retorno de voos para o Galeão. Entre as ações, estão a segurança pública no entorno, a conservação das vias e o projeto de lei para redução do ICMS do Querosene de Aviação. Ele ainda frisou a importância dos dois aeroportos para o desenvolvimento do Estado.

– É importante que sejam feitas essas iniciativas para auxiliar na concorrência do Galeão. Porém, precisamos que os dois aeroportos tenham a saúde necessária para o desenvolvimento do turismo e da economia do Rio de Janeiro – acrescentou.

A audiência foi uma iniciativa do deputado federal Otávio Leite. Participaram da audiência o secretário nacional da Aviação Civil, Ronei Glanzmann, o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago de Sousa Pereira, o diretor de Finanças e Novos Negócios da Infraero, Thiago Pedroso, e o secretário Estadual de Transportes, Delmo Pinho.