Gustavo Tutuca é o novo secretário de Turismo do estado do Rio

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 19:05 horas

O deputado estadual foi nomeado nesta sexta-feira, 27, junto com Dr. Serginho, que assume Ciência, Tecnologia e Inovação

Rio e Sul Fluminense – O governador em exercício Cláudio Castro nomeou Gustavo Tutuca para o cargo de secretário de Turismo e Dr. Serginho como novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os deputados assumem as pastas nos lugares de Adriana Homem de Carvalho e Maria Isabel de Castro de Souza, respectivamente. As nomeações foram publicadas em Diário Oficial extra desta sexta-feira (27/11).

Gustavo Tutuca ocupava o seu terceiro mandato como deputado estadual, tendo sido reeleito em 2018 com 49.952 votos. No Legislativo, destacou-se como autor da Lei do Aço (8960/2020), que cria incentivos fiscais para a cadeia de beneficiamento de aço no estado, e o projeto do ICMS Turístico (1407/2019), ainda em tramitação, que visa incentivar os municípios a valorizar e trabalhar os seus potenciais turísticos.

– Assumir a pasta do Turismo neste momento de pandemia é um desafio que me motiva. Vamos trabalhar e preparar o setor para uma retomada responsável, respeitando o Coronavírus e os protocolos estabelecidos. Nosso estado tem um potencial turístico enorme, tanto na capital, quanto no interior. Estou muito animado para fazer um ótimo trabalho – finalizou Tutuca.

– A retomada do turismo consciente e seguro durante a pandemia que enfrentamos será o grande desafio de Gustavo Tutuca à frente da secretaria. Vamos fomentar cada vez mais essa vocação do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico. Dr. Serginho terá a tarefa de coordenar ações importantes de estado, como o investimento em pesquisa, a formação de nossos jovens, tanto na Faetec como nas universidades estaduais, e o nosso ensino a distância, que ganhou um destaque ainda maior neste momento de pandemia. Confio em ambos para as missões. Aproveito para também agradecer o trabalho importante que Adriana Homem de Carvalho e Maria Isabel de Castro de Souza desempenharam enquanto estiveram no comando das secretarias – ressaltou o governador.

Perfil dos secretários

Formado em Análise de Sistemas, Gustavo Tutuca iniciou a carreira política como secretário municipal de Governo e Esporte na Prefeitura de Piraí de 2005 a 2010. Foi eleito deputado estadual em 2010, 2014 e 2018. Tutuca também já foi secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social em 2013, 2015 e 2017.

Advogado com experiência em administração pública, Dr. Serginho foi procurador-geral em municípios da Região das Baixadas Litorâneas (Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios) antes de se eleger deputado estadual. Foi membro da Comissão ‘OAB vai à Escola’, pela qual palestrou em muitas escolas públicas da região.