Gustavo Tutuca inaugura comitê em Piraí na próxima sexta-feira

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 10:22 horas

Candidato à reeleição, deputado estadual está cumprindo agendas há uma semana

Nesta terça-feira (23/8), as campanhas para as Eleições 2022 completaram uma semana. Candidato à reeleição para o quarto mandato consecutivo, o deputado estadual Gustavo Tutuca, do Progressistas, promoveu três ações de “adesivaços” de veículos, em Piraí, Pinheiral e Quatis. Mas, segundo ele, é na próxima sexta-feira (26/8), às 18h, que será dado o pontapé inicial para a sua campanha, com a já tradicional inauguração do comitê de Piraí (Rua Pio XII, 9, Centro).

– Minha equipe já sabe que tenho minhas manias e superstições. Afinal, time que está ganhando não se mexe, né? É claro que já estamos em campanha, cumprimos diversas agendas, como uma reunião para cerca de 700 pessoas em Itaguaí, e os adesivaços em vários municípios. Mas é a partir de sexta-feira que a “bola rola” pra valer. Gosto de dar esse pontapé inicial em Piraí, minha cidade natal, que foi onde tudo começou. É importante valorizar minhas raízes. Nesses meus três mandatos, a população do interior do estado confiou em mim para representá-los na Alerj, então não poderia ser diferente. A partir desta sexta, quero dar 11.212 motivos para que as pessoas votem em mim – brincou Tutuca, numa clara alusão ao seu número.

Apesar de já ter rodado bastante pelo interior, Gustavo Tutuca também esteve em alguns eventos na capital. Ele participou de reuniões com associações e federações, esteve presente em mais uma edição do Rio Gastronomia e terminou a semana com uma caminhada na orla de Copacabana.

Nesta quarta-feira (24/8) o candidato vai a Paraty, onde participa de uma reunião com o prefeito Luciano Vidal e apoiadores. Na quinta, ele promove mais um adesivaço em Barra do Piraí.

Confira a agenda completa do candidato:

Quarta-feira – 24/8

10h30 – Caminhada na Beira-Rio (Recreio-RJ)

14h30 – Caminhada no Terreirão (Recreio-RJ)

19h – Reunião em Paraty

Quinta-feira – 25/8

17h – Adesivaço em Barra do Piraí e Reunião com prefeito Mário Esteves

Sexta-feira – 26/8

9h30 – Visita a comerciantes em Barra do Piraí

18h – Inauguração do comitê de campanha em Piraí

Sábado – 27/8

10h – Caminhada com a vereadora Rayane em Barra Mansa

Domingo – 28/8

8h – Caminhada na feira de Barra do Piraí

10h – Jogo de Futebol Tutuca FC x Amigos do Deca em Paulo de Frontin

14h – Visita à Feira Rural em Piraí