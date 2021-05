Gustavo Tutuca visita cidades do Vale do Café

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 16:30 horas

Sul Fluminense – O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, visita nesta terça-feira, 18, quatro municípios da região do Vale do Café: Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira e Vassouras. Tutuca se reunirá com os secretários dos municípios, além de realizar a entrega das carteiras dos artesãos locais. Também está na programação uma visita à Casa do Artesão de Miguel Pereira e às instalações do futuro Parque dos Dinossauros, na mesma cidade.

Para o secretário, esta aproximação do Governo do Estado com os municípios é fundamental para potencializar políticas públicas que alcancem a população.

– Para o nosso trabalho gerar resultados, de fato, precisa chegar aos municípios. Estamos trabalhando para ter um turismo mais próximo ao interior, dando garantias e impulsionando as potencialidades de cada local. O turismo gera empregos diretos e indiretos e tem condições de melhorar a vida da população – ressaltou Tutuca.

Programa Estadual de Artesanato entrega carteiras na região

Durante a visita do secretário Gustavo Tutuca ao Vale do Café, o Programa Estadual de Artesanato, vinculado à Secretaria de Estado de Turismo, realizará a entrega de cerca de 60 carteiras aos artesãos locais.

Uma das características do artesanato da região é o bordado e a arte sacra em papel, no estilo barroco, e as esculturas inspiradas na época dos escravos. A transformação da palha do milho em flores também impressiona pela delicadeza e técnica.

– A pandemia limitou o processo de entrega e de cadastro dos artesãos no estado do Rio. Mas, com toda a segurança necessária, estamos retomando a entrega presencial das carteiras e, ainda em maio, também voltaremos com o cadastro de novos artesãos. A carteira, além de uma identidade profissional, é um direito de cada trabalhador e garante uma série de benefícios, como o acesso ao programa de microcrédito ArtCred RJ – finalizou o secretário.

As carteiras são geradas a partir de cadastro no Programa do Artesanato Brasileiro, disponível no site www.artesanatobrasileiro.gov.br.