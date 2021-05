Hálison deixa Câmara Municipal para assumir diretoria no HSJB

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 12:44 horas

Volta Redonda – A composição da Câmara Municipal tem novo nome a partir das próximas horas, quando o vereador Hálison Vitorino do PP, deixa a cadeira de vereador para assumir o cargo de diretor administrativo do Hospital São João Batista. No lugar dele, assume o suplente Guilherme Sipe.

Eleito com 1.283 votos, Hálison afirma que aceitou o convite para assumir o cargo na unidade de saúde com o objetivo de concluir os trabalhos realizados no HSJB, em 2018, quando foi assistente da diretoria. O parlamentar ingressa na função, a convite do prefeito Antônio Francisco Neto.

– É um grande desafio e muita responsabilidade por estarmos em uma unidade de saúde que já foi referência na nossa região – disse o parlamentar, acrescentando que está muito motivado em trabalhar na saúde, nesse momento de pandemia.

O suplente de Hálison, Guilherme Sipe, que obteve 1.206 votos comemorou o fato do bairro Santa Cruz, sua base eleitoral, ter um representante na Câmara Municipal. “Vou analisar essa grande máquina, que é a Câmara e vou honrar meus votos trabalhando pela nossa comunidade”, ressaltou, afirmando que é a primeira vez que o bairro Santa Cruz tem um vereador eleito.