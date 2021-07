Hálison Vitorino propõe alteração da entrada do bairro Roma

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 19:25 horas

Volta Redonda – Local que recebeu o Hospital Regional, o Roma é um dos principais bairros de Volta Redonda. Hoje, para quem deseja acessá-lo, além de outros bairros da região, a principal opção é a entrada localizada ao lado da Rodovia Presidente Dutra.

Uma das principais críticas é o fato dela ser muito estreita, e de também ser saída de veículos. A falta de sinalização também é apontada como um problema de acesso aos bairros.

A indicação feita pelo vereador Hálison Vitorino visa alterar a entrada atual, ampliando e melhorando a visibilidade para uma melhor passagem.

– Temos acompanhado de perto essa região do Roma e vimos a necessidade de melhorar a entrada do bairro. É o principal lugar de acesso, estreito, e além de dificultar a vida dos motoristas, coloca em risco as pessoas por ser um trecho complicado e sem muita sinalização. Queremos que isso seja mudado. Explica Hálison.

Além de dar acesso aos bairros, e ao Hospital Regional, é uma das principais passagens para quem deseja ir para Angra dos Reis e outras cidades do litoral.

– Através da indicação e das mudanças, garantiremos mais segurança e conforto para toda a população. Pedi um projeto para prefeitura e já estou buscando recursos federais para a concretização do mesmo. Afirma o vereador Hálison Vitorino.