Hálison Vitorino realiza audiência pública sobre serviços prestados pela Light

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprova Audiência Pública para discutir os serviços prestados pela Light Serviços de Eletricidade S/A, que acontece na próxima quarta-feira, dia 6, ás 18h30, no Plenário da Casa Legislativa. A iniciativa partiu do vereador Hálison Vitorino (PP), por conta das inúmeras reclamações de moradores de diversas partes da cidade, se queixando da demora no restabelecimento de energia, que vem ocorrendo, principalmente em dias de chuvas.

– Estamos recebendo inúmeras reclamações a respeito dos péssimos serviços prestados pela empresa aqui na nossa cidade. Vamos discutir a confiabilidade desses serviços, a qualidade do atendimento ao cliente, a eficiência operacional, entre outros aspectos – ressaltou o vereador que conquistou o apoio dos demais parlamentares, que também relataram as reclamações de moradores, reclamando de falta de luz por até 18 horas, em alguns bairros.

A Audiência Pública vai reunir representantes da sociedade civil e do Poder Público. Também serão convocados representantes da empresa para que possam ouvir e explicar o fluxo desses atendimentos e o porquê da demora nos atendimentos prestados aos usuários. Na Audiência Públca serão ainda discutidas medidas necessárias a serem adotadas para que o problema seja solucionado.