Hálison Vitorino se reúne com deputado Tande Vieira

Volta Redonda – Em mais uma reunião de trabalho, o vereador Hálison Vitorino conversou com o deputado estadual Tande Vieira, ambos do PP, sobre investimentos para Volta Redonda e Sul do Estado. O vereador reforçou pedidos de apoio para vinda de recursos para a Cidado do Aço e se comprometeu a ajudar o deputado nos debates acerca de investimentos em estradas vicinais e alternativas que atendam o Sul Fluminense.

Uma das bandeiras do deputado é a realização de audiência pública para tratar das obras na Rodovia Presidente Dutra, que uma vez em andamento, podem gerar grandes impactos no trânsito, provocando engarrafamentos e aumentando drasticamente o tempo de viagem entre as cidades do Sul do Estado e o Rio de Janeiro.

– A Rodovia Dutra, no trecho da região Sul Fluminense, passará por um enorme invesimento e serão novos retornos, passarelas e a implantação da 3ª e 4ª faixa, na maior parte do trajeto. Estas obras trarão muitos beneficios, mas também um transtorno gigantesco. Se hoje, qualquer acidente gera um enorme engarrafamento, com estas obras, volumosas, a região poderá sofrer um colapso – ressaltou o deputado, defendendo investimento em caminhos alternativos para que sejam minimizados os engarrafamentos.

O vereador Hálison Vitorino, que também é economista, disse que esta discussão é de extrema importância para os setores economicos de Volta Redonda, uma vez que transtornos na Rodovia Presidente Dutra, impactam drasticamente a economia da Cidade do Aço.

– Profissionais de diversas áreas passam diariamente nesta via seguindo para trabalho e negócios no Rio de Janeiro e, como cidadão de Volta Redoda, temos que trabalhar juntos para evitarmos maiores transtornos nesta pista, agilizando a vida das pessoas – concluiu Hálison.