Hélio Bilheri ‘Pupuca’ lança pré-candidatura à prefeitura de Valença

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 10:42 horas

Valença – O advogado, gestor público e empresário Hélio Bilheri, mais conhecido como Pupuca, lançou sua pré-candidatura à prefeitura de Valença na noite desta sexta-feira (14), em live com o deputado federal Alessandro Molon. Bilheri tem experiência na administração pública, tendo ocupado cargos nas esferas municipal e federal.

A pré-candidatura de Pupuca pelo PSB busca criar uma terceira via, num quadro que tem o atual prefeito, Fernandinho Graça (PP) e o também pré-candidato Fábio Ramos (PSC), segundo colocado nas últimas eleições. Hélio diz que carregará uma proposta de renovação para Valença, com foco no cuidado com a população.

“Nosso objetivo é cuidar do povo de Valença, resolver o problema das pessoas. Nossa cidade está abandonada há anos, com políticos que só pensam em seus interesses particulares, de seus parentes e amigos se revezando no poder, tocando seus projetos pessoais e esquecendo do que as pessoas realmente precisam”, disse Hélio.

Bilheri acredita que Valença precisa de um norte para voltar a crescer, citando como exemplos o potencial turístico, tendo Conservatória como porta de entrada, e a vasta extensão territorial, tornando o município muito atraente para o agronegócio. “Precisamos produzir uma primeira espiral econômica, para que o município volte a crescer e nossos jovens não precisem sair para procurar emprego em outras cidades. Vemos muitos filhos de Valença tendo que sair para conseguir ganhar dinheiro. Precisamos fazer nossa cidade boa para o seu povo”, concluiu Hélio.

O deputado federal Alessandro Molon, que é o líder da oposição na Câmara, demonstrou seu apoio à pré-candidatura de Hélio e ressaltou o potencial do município para grandes avanços. “Infelizmente, Valença acabou entrando num circuito de poder da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e acabou ficando nas mãos da velha política. Mas tem um potencial enorme, turístico, agropecuário e acrescentaria uma vocação para o ensino e a pesquisa”, finalizou Molon.