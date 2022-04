Heloísa Helena é pré-candidata a deputada federal pelo Estado do Rio

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 17:49 horas

Rio – À frente da criação da federação formada entre a Rede Sustentabilidade e o Psol, uma “inovação” nestas eleições, a ex-senadora Heloísa Helena se prepara para voltar ao Congresso Nacional. Porta-voz nacional da Rede (o equivalente à presidente em outros partidos), ela é pré-candidata a deputada federal pelo Rio nas eleições de outubro.

– O Rio sempre me acolheu e me abraçou com muita generosidade. O meu pai trabalhou aqui no Rio na construção civil, meu irmão mais velho nasceu na cidade. Quando fui candidata a presidente da República, em 2006, a nossa base era no Rio de Janeiro e tive a honra de receber mais de 1,4 milhão de votos do povo fluminense – lembra.

Compromisso

Professora de Epidemiologia licenciada da Universidade Federal de Alagoas, Heloísa diz que seu compromisso não é com o Rio dos cartões-postais, mas com o que classifica de “Rio profundo”.

– As pessoas falam, por exemplo, que a pandemia da Covid-19 pegou a todos. Ora, isso não é verdade. Os mais pobres morreram em enfermarias lotadas, sem oxigênio, à espera de uma vaga em uma UTI, enquanto que os bilionários multiplicavam suas fortunas pelo país afora.

Desigualdade

Mãe e avó da pequena Julia, Heloísa lembra que o combate à miséria, ao desemprego e às diversas formas de violência impostas a quem vive em condições sub-humanas no país foram e continuam sendo as suas bandeiras – na vida e na política.

– O Brasil tem mais de 9 milhões de crianças e adolescentes de até 14 anos vivendo na extrema pobreza. As crianças pobres têm que ter direito à educação e a escolher um futuro digno. Eu me lembro de uma visita que fiz a um assentamento, quando era senadora, e uma menina me disse: “Eu vou ser senadora como você”. É isso, não podemos continuar condenando nossas crianças e jovens à violência e a atividades de risco. Não é justo!

Trajetória

Com passagens pelo PT e pelo Psol, Heloísa ajudou à também candidata a presidente Marina Silva a construir a Rede – o partido foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2015.

– Não troco a minha honra e aquilo que acredito para ser aceita por qualquer majestade em nenhum palácio. Eu trago cicatrizes políticas na minha militância na esquerda socialista, mas não me vendo ou guardo mágoas e rancor. A maioria dos políticos costuma mudar para um partido maior. Eu tenho mania de começar do zero – brincou a alagoana de 59 anos, em entrevista nesta quarta-feira ao programa “Folha no Ar’’, em Campos, no Norte Fluminense, acrescentando que o seu atual partido não tem fundo partidário e, tampouco, acesso ao horário eleitoral gratuito nas TVs e rádios do país.

Apoio

A seis meses da eleição, Heloísa já declarou apoio ao pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), ao deputado federal Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do estado do Rio, e ao também deputado federal Alessandro Molon (PSB), que disputará uma cadeira no Senado.

– Será uma campanha duríssima. Mas espero que não seja uma eleição em torno de ídolos, mas de projetos. Que possamos fazer um debate programático para o Brasil. Não é possível que um país tão potente continue tão injusto e desigual. Eu não faço parte do banditismo político e quero estar entre aqueles que defendem a dinamização da economia, a redução da miséria e a não exploração predatória da natureza – diz a ex-vereadora, ex-vice-prefeita de Maceió, ex-deputada estadual e primeira senadora eleita pelo estado de Alagoas.

‘Rio’ no Nordeste

Entre Niterói e Pão de Açúcar, um rio. Separados pelo São Francisco, o pequeno povoado de Sergipe e o município de Alagoas têm lá suas semelhanças. Mas a cidadezinha alagoana de 25 mil habitantes tem um cartão-postal que “desbanca” qualquer concorrente: o Cristo Redentor.

– A estátua onde nasci, em Pão de Açúcar, não é tão imponente como a do Rio. Mas, em compensação, lá do alto do Morro do Cavalete, onde está o nosso Cristo, vemos a força da natureza do Velho Chico e do Sertão, que, como diz Guimarães Rosa, é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o lugar’ – diverte-se Heloísa Helena.