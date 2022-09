Hermiton Moura destaca que foi a manifestação de 7 de setembro como cidadão

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 15:37 horas

Líder do ‘Vem Pra Direita’ afirma que ele e Bruno Marini foram aos eventos, mas sem se apresentarem como candidatos

Volta Redonda – O candidato a deputado federal Hermiton Moura, que é um dos líderes do movimento “Vem Pra Direita”, declarou que ele o o candidato a deputado estadual Bruno Marini compareceram ao evento realizado no dia 7 de setembro em Volta Redonda, mas na condição de cidadãos. Moura destacou que fez uso da palavra, mas não se apresentou como candidato e nem pediu voto.

– Falamos da independência do Brasil, destacando que, na verdade, quem assinou a declaração feita em conjunto com o Conselho de Estado, separando o Brasil de Portugal, foi Dª Maria Leopoldina, no dia 2 de setembro. Esse documento foi encaminhado a D. Pedro, que o ratificou em 7 de setembro e se tornou D. Pedro I, Imperador do Brasil. Portanto, a independência, na verdade, foi declarada por uma mulher corajosa – disse Hermiton.

Hermiton também destacou que o evento não teve caráter político-partidário: “o lema da manifestação foi ‘estamos aqui por liberdade’. Não se tratava de evento de caráter eleitoral”, afirmou.

A manifestação

Segundo Hermiton, as pessoas começaram a se concentrar para a manifestação por volta das 8h30min desta quarta-feira (07), embora essa concentração estivesse marcada para às 9 horas.

– O número máximo de pessoas foi atingido às 10h30min, mas ainda aguardamos até pouco depois das 11 para permitir que as pessoas que estavam no desfile cívico se unissem a nós – disse.

O líder do “Vem Pra Direita” afirmou que o evento decorreu sem qualquer problema e que a acolhida da população foi positiva:

– Foi muito bacana. Houve um senhor, já idoso, que acompanhou todo o trajeto da manifestação em cadeira de rodas – narrou.