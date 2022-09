Hermiton Moura fará caminhada com Daniel Silveira nesta segunda em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de setembro de 2022, 15:43 horas

Volta Redonda – O deputado federal Daniel Silveira, candidato ao Senado, estará em Volta Redonda, amanhã, segunda-feira, dia 19, a partir das 9h. Daniel fará sua campanha de rua próximo a Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília. Ele conta com o apoio de Hermiton Moura, candidato a deputado federal.

A candidatura de Daniel é uma das mais agitadas das eleições 2022. O parlamentar segue no pleito eleitoral. Ele conseguiu recurso suspensivo a rejeição de sua candidatura pelo TRE-RJ. Portanto, está elegível sub judice. O caso só será julgado após as eleições.