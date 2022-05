Hermiton Moura fará campanha para si mesmo e para Bolsonaro

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 16:46 horas

Pré-candidato a deputado federal pelo PL, integrante do movimento ‘Vem Pra Direita’ afirma que eleição de outubro é decisiva para o país

O engenheiro e empresário Hermiton Moura, um dos integrantes mais conhecidos do movimento “Vem Pra Direita”, é pré-candidato a deputado federal pelo PL, mesmo partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro deve disputar sua reeleição. Bolsonarista “da primeira hora”, Hermiton destacou, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, que vai fazer de sua campanha um instrumento para ajudar o presidente em sua busca por mais quatro anos no Palácio do Planalto.

DIÁRIO DO VALE: Qual a motivação que o leva a ser pré-candidato a deputado federal?

Hermiton Moura: Primeiro a conscientização política adquirida nos mais de 7 anos à frente do movimento Vem Pra Direita. Em segundo, não menos importante, o dever como cidadão de zelar pelos interesses da nossa sociedade, tão vilipendiados pela imensa maioria dos políticos atuais. Em terceiro, porém tão importante quanto as outras duas motivações, foi a minha aproximação do presidente Jair Bolsonaro, em 2017, sendo completamente envolvido por sua forte liderança, espírito patriótico, princípios e valores cristãos, além de sua vasta experiência na vida pública, mostrou-me que era chegado o tempo de assumir novas responsabilidades. Diante deste cenário, parti para política partidária visando contribuir com o presidente Bolsonaro, com o seu objetivo de devolver ao povo o protagonismo da condução de nosso país. Assim, me apresentei em 2018 como candidato a Deputado Estadual e em 2020 como candidato a prefeito de Volta Redonda. A cada ano que passa, o governo do presidente Bolsonaro, sempre leal à constituição, leal às suas promessas de campanha e sempre ao lado do povo brasileiro, tem me estimulado a prosseguir na luta por um cargo eletivo.

Portanto, sou pré-candidato porque pretendo me juntar aos demais congressistas, como legítimo representante do povo de bem deste país para ajudar, como um soldado, nosso capitão Bolsonaro a cumprir a sua missão de resgatar nosso amado Brasil deste covil de ladrões em que se encontra.

DV: Que pontos colocaria como seus principais objetivos, caso seja eleito?

HM – Muitos são nossos objetivos, mas vou citar os principais: Primeiro, como já disse, estar ao lado do presidente Bolsonaro 100% em defesa dos interesses do povo brasileiro, combatendo o comunismo e contra todos que queiram mudar as cores da nossa bandeira.

Segundo, trabalhar fortemente com os prefeitos do Sul Fluminense para trazer recursos do governo federal, estadual e, principalmente, investimento da iniciativa privada. Nossa região tem sido imensamente prejudicada por uma visão ultrapassada/progressista, de esquerda, onde os investimentos são realizados prioritariamente pelo Estado. Pretendo ajudar nossos prefeitos do Sul Fluminense a se voltarem aos benefícios de uma economia liberal, onde são oferecidos estímulos à economia de mercado e, consequentemente, aos investimentos privados. Precisamos incentivar as empresas já instaladas e a atrair novas para nossa região. Isto só ocorrerá com uma completa mudança de paradigma econômico. A visão é de desenvolver toda a nossa Região Sul Fluminense com investimentos, principalmente, da iniciativa privada, com estímulos oferecidos por todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Entendo que há uma interdependência entre as cidades do Sul Fluminense. Muitos moram numa cidade e trabalham em outra. Temos que fortalecer toda a região para que uma cidade ajude a outra em suas carências. Enfim, vou fiscalizar o executivo e criar leis para beneficiar o país. Lutarei dia e noite contra o maior inimigo da família, o desemprego, e serei implacável a favor da dignidade do povo brasileiro.

DV: Até que ponto sua campanha será por sua eleição e até que ponto será de apoio ao presidente Bolsonaro?

HM – Antes de responder a esta pergunta, quero alertar que as próximas eleições serão as mais importantes da história do Brasil. Se a esquerda vencer, perderemos o Brasil para o comunismo e esta gente não larga mais o poder, por vias democráticas. Portanto, minha prioridade será reeleger nosso presidente. Neste contexto, meu esforço será direcionado para ambos igualmente, além do apoio aos candidatos apoiados pelo presidente ao governo do estado e ao senado. Precisamos limpar o Senado e reforçar a bancada governista na Câmara no próximo mandato do presidente.

Minha eleição e a de Bolsonaro são uma só, ligadas por Deus, pelo Brasil, por proteção às nossas famílias e pela liberdade. Bolsonaro será eleito no primeiro turno e eu estarei lá no congresso, se o eleitor assim desejar, compondo o seu exército.

DV: Qual a sua opinião sobre o cenário político local? Acredita que tem chances reais de eleição, disputando com candidatos que tem uma carreira consolidada? O Movimento vem pra Direita terá algum papel em sua campanha? Qual?

HM – São três perguntas em uma só, vou responder de forma resumida cada uma. Essa eleição de 2022, como já disse, será determinante para o futuro do nosso país. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 acendeu uma forte esperança nos corações de milhões de brasileiros e é certo que o povo quer um país sem corrupção, sem artimanhas, sem mentiras. Bolsonaro representa esse novo Brasil que tanto sonhamos. Sobre o cenário político local, acredito que Volta Redonda e toda a nossa região Sul Fluminense vai querer se integrar ao cenário político nacional. Nossa região vai votar preferencialmente em candidatos do Sul Fluminense para com isso alavancarmos o progresso que tanto precisamos. Eu quero fazer parte desta construção, como um deputado federal que vai se dedicar na luta por desenvolvimento econômico e social. Vamos lutar para unir as prefeituras entre si e aos governos do estado e federal. Muita coisa vai mudar para melhor, tenho certeza.

Sobre a segunda pergunta, quanto as minhas chances, afirmo que sou de direita, sou conservador, sou leal ao nosso presidente Bolsonaro e tenho dedicado sete anos de minha vida lutando por um Brasil melhor, nas ruas de nossa cidade e região. Creio que com este trabalho tenha conquistado a confiança, o respeito e a credibilidade dos patriotas. Confio em Deus, em nosso povo e que estamos no caminho certo. Quanto os demais candidatos, creio que colherão o que plantaram. Se não plantaram nada ou se plantaram joio, o eleitor não vai repetir o erro. A internet tem memória e ninguém será novamente enganado, traído ou furtado em sua confiança. Cada um será lembrado segundo as suas obras.

Sobre a influência do Movimento Vem pra Direita na minha eleição, digo que o movimento me inspirou, me ensinou e me faz sentir o pulsar do coração do nosso povo. Ouço suas esperanças, suas contrariedades, suas soluções e anseios por mudança. O movimento tem sido a minha escola política, e a grande oportunidade de sentir em cada manifestante patriota o espírito da liberdade e da democracia. O povo deve ser encarado como o princípio e o fim de todos os atos de seus representantes eleitos e daqueles que se dizem funcionários públicos. Quando isto não ocorre, o resultado é o circo de horrores que vemos hoje no congresso e na mais alta corte do país.

Quero agradecer ao Diário do Vale pela oportunidade de me apresentar e também a todos que tiveram a paciência e o interesse de ler esta entrevista até o final.

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!