Hermiton Moura se filia ao Republicanos

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 17:37 horas

Fundador do movimento ‘Vem pra Direita’ convoca correligionários a se filiarem e não descarta candidatura a prefeito

Volta Redonda – Hermiton Moura, um dos fundadores do movimento “Vem Pra Direita” em Volta Redonda, assinou ficha de filiação ao Republicanos (antigo PRB). O partido vai fazer coligação com o PRTB em Volta Redonda para lançar chapa na eleição majoritária (para prefeito) programada para outubro. De acordo com as primeiras negociações, o Republicanos vai indicar o candidato a prefeito e o PRTB definirá quem disputa a vice-prefeitura. A intenção é que a coligação represente, em Volta Redonda, os apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro. Hermiton disse, inclusive, que Flávio e Carlos Bolsonaro, assim como a mãe deles, Rogéria Bolsonaro, se filiaram ao Republicano.

O PRTB vai abrigar em sua lista de candidatos a vereador os apoiadores do Aliança, partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ainda não obteve registro para disputar a eleição municipal este ano. Já o Republicanos está com sua nominata montada.

Hermiton, que em princípio vai disputar uma vaga na Câmara Municipal pelo Republicanos, não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito pelo partido: “Tudo vai depender dos acontecimentos daqui em diante. Meu objetivo é estar onde quer que eu possa ser mais útil ao presidente Jair Bolsonaro, hoje acuado por seus inimigos políticos, que tentam desestabilizar seu governo”, declarou.

Para atingir esse objetivo, Hermiton afirma ser essencial uma nominata forte para o PRTB. Como os prazos de filiação não foram suspensos em função da pandemia do coronavírus, ele apela para os interessados que assinem a ficha de filiação até o dia 4 de abril.

Para se filiar, é necessário preencher uma ficha de inscrição e enviar um vídeo de no máximo 3 minutos, contendo uma apresentação pessoal; informação do motivo pelo qual o filiado se considera conservador; por que apoia e como tem apoiado Bolsonaro, e o motivo de o filiado dever ser escolhido para a nominata.

Como os encontros pessoais devem ser evitados no período de isolamento, Hermiton pede aos futuros filiados que peçam a ele a ficha de filiação, por meio eletrônico. Eles devem imprimir e preencher o documento e enviar, por meio eletrônico, junto com as demais informações de quem quiser ser candidato a vereador, para prtb28vr@outlook.com.