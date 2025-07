Hospital de Paraty recebe investimento de R$ 1 milhão

Paraty – O Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, recebeu um aporte de R$ 1 milhão em recursos federais. A verba, proveniente de uma emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal, será crucial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados da unidade.

Os fundos serão aplicados na manutenção de serviços essenciais, ao cobrir despesas com insumos, medicamentos, pagamento de equipes e outras despesas operacionais.

Hugo Leal ressaltou a relevância do investimento no hospital, referência no atendimento à população do município.

“O Hospital Hugo Miranda é uma peça fundamental para a saúde da Costa Verde. Por ser referência na região, merece todo o nosso apoio para que possa continuar oferecendo atendimento de qualidade e salvar vidas”, afirmou o parlamentar.

A verba permite o hospital ampliar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços aos moradores de Paraty e cidades vizinhas.