Hospital do Retiro registra aumento no número de atendimentos em 2019

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 21:22 horas

Em relação ao ano anterior o crescimento foi de 42% no número de exames e 17% em cirurgias

Volta Redonda – Pouco mais de um ano após a mudança na forma de gestão do Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, os resultados apurados apontam um crescimento no número de atendimentos à população. Com administração compartilhada entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Associação Mahatma Gandhi, a unidade apresentou, entre os anos 2018 e 2019, aumento nos números de exames laboratoriais e de imagem, que saltaram de 304.500 em 2018, para 432.748, uma variação de 42%. Já os números de cirurgias subiram de 2.329 para 2.735 em 2019, totalizando um crescimento de 17%. A taxa de mortalidade do hospital foi reduzida de 10,82% para 6, 41%.

Também houve um crescimento nos atendimentos ambulatoriais, que passaram de 44.128 em 2018, para 46.215 em 2019. “Com a gestão compartilhada, estamos conseguindo melhorar e ampliar o atendimento no hospital, o que é muito positivo para a população e mostra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito Samuca Silva.

O diretor-médico da unidade, Paulo Baltazar, destaca que os dados positivos do Hospital do Retiro são resultado do trabalho de toda equipe. “Somos uma gestão privada, em um hospital público, que busca a excelência no atendimento, no acolhimento e na humanização. Na gestão privada, conseguimos desburocratizar e agilizar não só as compras, mas também a contratação de pessoal e obras. Desde que assumimos a direção, o atendimento está mais ágil e muito mais humanizado. Mudamos a cara e o coração do hospital e todos os funcionários se envolveram nesse processo. Quero aproveitar para agradecer ao prefeito Samuca pela liberdade, confiança e condição de trabalho para realizarmos esse excelente trabalho”, disse o diretor.

Baltazar destacou ainda que esse primeiro ano foi importante para arrumar a casa e que esses índices de atendimentos e procedimentos tendem a aumentar. “Na mudança, tivemos alguns entraves a serem vencidos. Por exemplo, fizemos aqui um processo seletivo que é uma exigência legal. Com isso, precisávamos contratar pessoas e treinar esses funcionários. Esse período de transição impediu que os números fossem ainda mais positivos”, explicou.

Para acompanhar melhor o atendimento dos pacientes, o diretor-médico se instalou em uma sala na entrada da unidade. O objetivo é de acompanhar de perto a movimentação dos pacientes que chegam a unidade. “Minha função é médica. Sou responsável pela produtividade, pelo funcionamento dos atendimentos e cirurgias. Ficar próximo do paciente é um trabalho de humanização que prezamos muito aqui no hospital. Assim posso ver o que está funcionando e o que precisamos melhorar”, disse o diretor.

Uma das avaliações de atendimento é feita na entrada do hospital, com a implantação de um totem que apura a satisfação dos pacientes. “Precisamos desse retorno da população para corrigir possíveis erros e melhorar o que já está bom”.

Avaliação

Terezinha soares de Souza, de 65 anos, moradora do bairro Vale Verde, estava com o marido aguardando atendimento. “Ele está muito gripado, com os lábios dormentes e me pediu para trazê-lo aqui. Não é primeira vez que ele me pede isso. Aqui o meu marido é sempre muito bem atendido e isso despertou nele uma confiança. Sempre que passa mal quer ser atendido no Hospital do Retiro”, explicou a esposa.

Já a moradora do bairro Retiro, Zelis Rosa da Silva, de 73 anos, garantiu a excelência do atendimento no Hospital do Retiro. “Esse é o melhor hospital de Volta Redonda. Nem parece que é um hospital público. Todos são atenciosos e nos tratam com muito carinho”, elogiou a dona de casa.

Com 109 leitos, incluindo CTI, o HMMR oferece atendimento em diversas especialidades, como clínica médica, cirurgia bucomaxilofacial, pediatria e ortopedia. A unidade conta com uma equipe composta por 283 administrativos e 140 médicos.