Hospital do Retiro tem alívio com retorno das internações no Hospital Regional

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 17:47 horas

Diretor do estabelecimento de saúde deu a informação ao vereador Rodrigo Furtado

Volta Redonda – Nesta sexta (10/07), o vereador Rodrigo Furtado visitou o Hospital do Retiro Munir Rafful. Ele foi informado de que, com a falta de repasse de verba estadual para o Hospital Regional, os atendimentos de Covid acabaram sobrecarregando o Munir Rafful. “Mas graças ao nosso encontro com o governador e o empenho do prefeito neste sentido, as verbas foram repassadas e o Hospital Regional voltou a atender nossos pacientes com Covid”, explicou.

Conversando com o administrador da unidade, Dr. Hugo Barcelos Baliza, o parlamentar constatou que os trabalhos seguem dentro do previsto. “Nesse período que passamos pelo hospital, encontramos muita dor. Pessoas lamentando a perde de seus entes queridos, outros esperando por atendendimento e a incerteza paira no ar. Mas, ainda assim, vi muita determinação da equipe. Dr Hugo tem sido um guerreiro”, comentou Rodrigo, animado.

Antes de sua visita ao hospital do Retiro, Rodrigo já havia visitado o Hospital Regional na última quinta, 9. Lá ele conversou com o médico responsável, Ivan Montenegro. “Dr Ivan havia me explicado a importância do repasse da verba. Vi muita determinação, muita vontade de salvar vidas, mas estava de mãos atadas. Agora, aos poucos, está se normalizando e nossos pacientes poderão contar com um atendimento de qualidade”, completou Rodrigo.

Depois de ter ido ao Rio de Janeiro para um encontro com o vice-governador, Cláudio Castro, para tratar de questões referentes aos problemas enfrentados pelo Hospital Regional Zilda Arns, o vereador Rodrigo Furtado tirou o final de semana para acompanhar o sistema de saúde municipal.