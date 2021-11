Hugo Leal se reúne com ministro e fala sobre Ferrovia Centro-Atlântica

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 10:43 horas

Brasília – O deputado federal, Hugo Leal (PSD), se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para discutir obras previstas nos editais de concessão da BR-040 e a concessão da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), trecho Barra Mansa-Angra dos Reis. Hugo Leal voltou a ressaltar a importância das duas obras para o desenvolvimento do estado, em especial para a economia fluminense.

O trecho, sob concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, deverá ser devolvido para governo federal e se torna imprescindível para alavancar nossa economia. “Esses trechos se tornam fundamentais para criar um novo corredor logístico ferroviário no Rio de Janeiro, alavancando a economia, agilizando o transporte de produção, e até mesmo incentivando o turismo”, ressaltou o deputado.

A reativação da linha ferroviária ligando Barra Mansa- Angra dos Reis e Engenheiro Bhering, em Varginha já foi, inclusive, um dos temas tratados em reunião entre o deputado federal, Hugo Leal (PSD), o diretor da Termina Portuário de Angra dos Reis, Paulo Narcélio, e com o secretário de Governo de Angra dos Reis, Aurélio Marques, no Rio de Janeiro. O tema também foi discutido com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

A proposta ganha apoio ainda da ADR Líder Vale (Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Paraíba), comandada por Péricles Gomes de Aguiar, e Matheus Gattás, presidente da Associação Comercial Industrial Agro-Pastoril de Barra Mansa.

O assessor do deputado federal, o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, também falou da importância da reativação do trecho ferroviário. “É uma luta antiga que travamos junto a diversos órgãos para que esse trecho seja reativado, pois entendemos que uma vez funcionando, todos ganham, em especial, a população da nossa região”, enfatizou Nelson Gonçalves.