Idosos declaram voto em Ednardo e Sediene

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 16:58 horas

Pinheiral – Alguns eleitores que têm direito de não comparecerem às urnas em Pinheiral afirmam que irão votar, pois entendem que é de extrema importância participar das decisões que envolvem a sua cidade e declaram apoio aos candidatos à reeleição Ednardo Barbosa (PSC) e Sediene Maia (DEM).

A moradora do bairro Paraíso, Maria Aparecida, de 86 anos, disse que não irá perder a oportunidade de dar o seu voto para Ednardo e Sediene. “Se fossem outros eu não iria, mas eu vou votar sim, no Ednardo e Sediene. São duas pessoas conhecidas, já fizeram e vão fazer ainda muito mais por Pinheiral”, disse.

Maria José, 70 anos, moradora do bairro Parque Maíra, também garantiu que irá fazer valer o seu direito de votar. “Eu tenho 70 anos, mas faço questão de votar no Ednardo e Sediene”.

Devido à pandemia do novo coronavírus, esse ano o horário da votação nas eleições municipais, que ocorrem no próximo domingo, 15, foi ampliado com o objetivo de garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, para pessoas acima de 60 anos.

Como votar

Digite, no teclado da urna, o número dos candidatos de sua preferência na ordem dos cargos que aparecem abaixo.

Na tela, aparecerão a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se as informações estiverem corretas, aperte a tecla verde “Confirma”. Confira a ordem: Vereador (cinco dígitos) e depois Prefeito (dois dígitos).

Leve um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. É importante ter também em mãos o seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. Se preferir, baixe e instale o e-Título. Disponível na Google Play Store e Apple Store.

Cuidados

É necessário ressaltar a importância de exercer o direito do voto, já que é um instrumento pelo qual o cidadão pinheiralense irá definir os rumos da cidade, entretanto, alguns cuidados são de extrema necessidade como o uso da máscara, álcool em gel e manter o distanciamento. Além disso, é recomendado que o eleitor leve a sua própria caneta, para evitar o contato com a caneta do mesário.

Para o prefeito Ednardo Barbosa (PSC) candidato à reeleição, através do voto, os idosos têm a chance de buscar e garantir direitos, por uma velhice mais digna e por benefícios mais justos.

“É importante que cada cidadão faça a sua parte, respeitando todas as medidas de cuidados necessários para evitar a propagação do contágio da covid-19. Usem máscara, levem suas canetas e votem em segurança. E não se esqueçam, para Pinheiral continuar a avançar é o 20, Ednardo Barbosa e Sediene Maia”.

Ednardo Barbosa (PSC) e Sediene Maia (DEM) são candidatos à reeleição pela coligação ‘Continuar a Avançar’, que reúne os partidos PSC, DEM, PSL, PP, MDB, PL, PTB e 49 candidatos a vereador.