IFRJ de Pinheiral recebe emenda de R$ 400 mil para programa de equoterapia

Pinheiral – O deputado federal Bandeira de Mello destinou uma emenda de R$ 400 mil para o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O anúncio foi feito por uma equipe ligado ao deputado, que se reuniu com a reitora do IFRJ, Lívia Gil e sua equipe, para confirmar a emenda parlamentar que será aplicada em um programa social de equoterapia voltado à entidades como a APAE e Asilo de Pinheiral e encaminhamentos da rede pública de saúde do município.

A emenda parlamentar foi um pedido de Guto Nader. A previsão é que o recurso seja transferido até março de 2024. O projeto funcionará em um espaço no IFRJ. Além de Bandeira de Mello e Lívia Gil, participaram Guto e Paula Nader, Daniela Chaves, Marcus Fábio, Vanessa Ferreira de Macedo, Allison de Araújo Silva e Joaquim Valim.

A área para a prática da equoterapia no campus é de aproximadamente 680 m² (15 m de largura por 45 m de comprimento) e conta apenas com uma rampa. O projeto prevê a construção de um galpão com cobertura (aproximadamente 240 m²) e banheiros. O projeto prevê uma cobertura feita em estrutura metálica e telha termoacústica terracota (telha sanduíche colonial), possibilitando que sejam realizadas atividades em dias chuvosos, além de proporcionar uma área de abrigo e apoio.

As atividades de Equoterapia são realizadas no Campus Pinheiral com objetivo de atender além do público interno, estudantes da APAE Pinheiral e crianças encaminhadas pela Rede Municipal de Saúde, com necessidades de tratamentos terapêuticos, motores e de equilíbrio, e pessoas idosas dentro de critérios de elegibilidade. Destaca-se que a APAE e o Asilo de Pinheiral situam-se na mesma rua que o campus.