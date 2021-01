Imberê Moreira Alves é prefeito interino de Itatiaia

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 18:01 horas

Itatiaia – Eleito presidente da Câmara Municipal, o vereador Imberê Moreira Alves (PRTB) terá como primeira tarefa administrar interinamente o município, até que a Justiça Eleitoral promova eleições suplementares para escolher o novo prefeito, já que o candidato Eduardo Guedes, o Dudu (PSC), que havia obtido a maior quantidade de votos no dia 15 de novembro, teve sua candidatura indeferida. A Justiça Eleitoral considerou que Dudu estaria buscando um terceiro mandato.

Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que era favorável a Dudu e indeferiu o registro de sua candidatura. Após o julgamento, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, havia determinado que o TRE organize novas eleições em Itatiaia e que empossasse o presidente da Câmara Municipal, que é Imberê escolhido no dia 1º de janeiro, para assumir a prefeitura até o fim do processo eleitoral

A maioria dos ministros entendeu que o fato de Dudu ter exercido por seis meses o mandato de prefeito em 2016, depois da cassação do então prefeito Luís Carlos Ferreira Bastos, o Luís Carlos Ypê, e ter vencido a eleição municipal daquele ano configuraria uma reeleição. Com isso, a tentativa de um novo mandato para Dudu em 2020 representaria uma segunda reeleição consecutiva, o que é proibido por lei. Este havia sido o entendimento do ministro relator, Mauro Campbell. O ministro Tarcísio Vieira pediu vista do processo em 3 de dezembro e, quando o processo retornou à pauta, nesta terça (15), apresentou voto favorável ao deferimento da candidatura de Dudu.

No entanto, os cinco ministros que votaram depois de Campbell (Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso e Luís Salomão) acompanharam o relator, decidindo por indeferir a candidatura de Dudu.