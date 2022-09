Inês Pandeló faz campanha em Vassouras

Matéria publicada em 4 de setembro de 2022, 17:37 horas

Vassouras – A candidata a deputada estadual pelo PT, Inês Pandeló, esteve em Vassouras no sábado, dia 3, com apoiadores, onde participou dos comitês de luta suprapartidário do município.

Na ocasião, a candidata expressou sua indignação com o caso de racismo contra uma funcionária da Universidade Severino Sombra, que ocorreu na última quinta-feira.

Inês, que luta pelos direitos da mulher, e que tem uma visão política de solidariedade e justiça, ressalta que casos como esses não devem ser tolerados e parabenizou os alunos e alunas que saíram às ruas em protesto a esse ato.

Faltando menos de 30 dias para as eleições, a campanha vem sendo intensificada e o olho no olho é a aposta de Inês para apresentar suas propostas aos eleitores. Ainda no Sábado, a candidata também esteve presente em Barra Mansa e Mendes com apoiadores. Já no domingo, dia 4, Inês esteve presente em Valença.