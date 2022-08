Inês Pandeló lança campanha para a Alerj com agenda lotada

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 18:43 horas

Rio e Sul Fluminense – A candidata a deputada estadual Inês Pandeló (PT), iniciou o primeiro dia de campanha eleitoral de forma bastante agitada nesta terça-feira, dia 16. As atividades aconteceram em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Piraí. Apoiando Lula para presidente, Marcelo Freixo para governador e André Ceciliano para senador, Pandeló afirma que o apoio está forte e a equipe está com muita vontade para chegar até a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

O lançamento da campanha de Inês Pandeló contou com uma banquinha no centro da Rua do Lazer em Barra Mansa e na Feira do Retiro, em Volta Redonda para ouvir a população. Houve também almoço com as mulheres apoiadoras. Já em Barra do Piraí, a candidata não perdeu a oportunidade de participar de uma banquinha no local conhecido como “Esquina do Pecado” e uma reunião na casa do Jongo, com o coletivo Semente D’Africa. As atividades do dia foram finalizadas com uma reunião na casa do Sr. Miguel do Rosa Machado, liderança popular de Piraí.

“O lançamento da campanha começou com a agenda lotada e já estamos percorrendo várias cidades da região”, ressaltou a candidata, relatando ainda que os apoiadores estão organizando atividades para demonstrar, nas redes sociais, que estão juntos com ela nessa caminhada.

A candidata a Deputada Estadual ainda ressaltou que sua campanha é com o pé no chão. “Conversar com as pessoas, ouvir suas ideias e formular as propostas para implementar no futuro mandato, esse é o foco”, afirmou, concluindo que essa eleição é um período histórico, com a volta de Lula para a disputa nas urnas. “Aceitei ser candidata a Deputada Estadual porque acredito que, com a minha experiência e coragem, eu possa contribuir, especialmente nesse momento histórico, para a transformação do estado do Rio de Janeiro e do Brasil”, finalizou.