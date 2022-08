Inês Pandeló participa de missa pelos cem anos da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 19:57 horas

Barra Mansa – Aconteceu no último fim de semana, mais uma etapa das comemorações dos 100 anos de existência da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda, que acontece durante todo esse ano. No domingo, dia 28, a missa foi realizada no município de Rio Claro em memória ao município de São João Marcos, que já foi um dos mais abastados do país devido ao rentável plantio de café, tendo seu auge econômico em 1850 e foi alagado.

Para a participação da celebração vieram fiéis de várias paróquias do vicariato de Barra Mansa. A candidata a deputada estadual pelo PT e participante de comunidade católica, Inês Pandeló, também esteve presente e destacou a relevância do evento.

“É muito importante comemorar os cem anos da Diocese lembrando também os fatos históricos da nossa região. É Deus presente na história dos municípios e na vida das pessoas”, disse a candidata.

Conheça a história de São João Marcos

Mesmo a cidade tendo sido tombada em 1939 como patrimônio nacional, apenas um ano depois, em 1940, ela foi destombada para garantir o futuro de desenvolvimento idealizado para a região pelo então presidente Getúlio Vargas, que fez aumentar o reservatório da usina hidrelétrica Fontes Novas. A cidade foi então alagada para essa expansão.

No entanto, São João Marcos não foi inteiramente apagada do mapa. As ruínas que sobreviveram à sua demolição foram redescobertas no século 21. A memória do local é guardada hoje pelo Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, que é aberto para a visitação.