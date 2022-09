Inês Pandeló segue com campanha a todo vapor

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 15:50 horas

Barra Mansa – Faltando menos de 20 dias para as eleições 2022, Inês Pandeló (PT), candidata a deputada estadual, vem intensificando a campanha junto aos apoiadores. Nesta semana, ela esteve em Angra dos Reis, realizando panfletagens e aproveitou a ocasião para dar uma entrevista a Rádio Costa Azul, onde apresentou suas propostas. Alguns dos municípios em que a candidata já esteve são Rio de Janeiro. Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Piraí, Piraí e Vassouras. Nesta semana a campanha será intensificada também em Quatis e Barra Mansa.

Apostando em uma campanha olho no olho, Inês vem recebendo apoio e receptividade da população das cidades por onde passa, e afirma que a justiça será feita para que no dia 2 de outubro os eleitores possam votar nela. “Já estamos recorrendo ao processo de indeferimento da candidatura e a campanha seguirá intensificada”, ressaltou a candidata.

Em Angra, Inês esteve presente na Porta do Estaleiro,no Centro da cidade e no Morro do Carmo. De acordo com a candidata os eleitores da Costa Verde se mostraram satisfeitos com as ideias apresentadas, apontando também o apoio a Lula como presidente, Marcelo Freixo como governador, e André Ceciliano como senador. “As pessoas chegaram até a mim dizendo que ouviram a entrevista na Rádio Costa Azul e que se identificaram com as ideias apresentadas”, contou, revelando que agora irá apertar ainda mais o passo, para poder estar em mais lugares.

Inês Pandeló destaca ainda o trabalho duro e coragem para enfrentar as dificuldades e alcançar a vitória nas urnas e contribuir com o estado do Rio de Janeiro se reerguer. “O pensamento positivo também tem que estar presente para que a campanha ganhe cada vez mais a confiança e apoio dos eleitores. A gente aposta nisso e entendemos que temos muita chance de chegar lá”, disse, completando que Lula e Freixo precisam de deputados federal e estadual para fazer as transformações que o estado e o Brasil precisam. “Um projeto de transformação que começa em Brasília e se consolida nos estados”, finalizou.