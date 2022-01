Integrantes de conselho para promoção da igualdade racial tomam posse em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2022, 14:58 horas

Volta Redonda – A secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, deu posse aos vinte membros do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir) na manhã desta sexta-feira, dia 7, no auditório da prefeitura. Além dela, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, participou da cerimônia.

Glória Amorim agradeceu a presença de todos à cerimônia e, principalmente, pela contribuição voluntária que estão dando pela causa.

“Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Não podemos esquecer que Volta Redonda é marcada por movimentos que construíram e marcaram nosso município como uma cidade onde se pode dizer que tem movimentos organizados em defesa da igualdade racial. Estou muito feliz em estar aqui hoje, empossando esse conselho e dando a ele voz de direito. Queremos dar todo apoio e dizer que estamos de braços abertos para discutir, oferecer espaços e mecanismos que favorecem o crescimento desse conselho”, disse a secretária.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou a importância dos gestores em trabalhar com os conselhos e a sociedade civil.

“Essa forma de trabalhar com os gestores, ditando as regras, sem ouvir a sociedade civil, não existe mais. A importância dos conselhos e do diálogo com a sociedade civil na construção dos processos é o que faz a diferença hoje. O diálogo é uma das coisas mais importantes para que possamos construir políticas publicas. Estamos à disposição para ajudar na viabilização dos projetos e tudo aquilo que for importante para que possamos avançar cada vez mais”, disse o secretário.

O conselho é formado por vinte membros e vinte suplentes, sendo dez representantes do Governo Municipal, e dez da sociedade civil. Entre os representantes do Poder Executivo, estão as secretarias municipais de Saúde, Educação, Cultura, Ação Comunitária, Administração, além da Empresa de Processamento de Dados (EPD), Fundação Beatriz Gama (FBG), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e Cohab (Companhia Habitacional de Volta Redonda).

Pela sociedade civil, estão representados o Grupo de Marias, Centro Cultural Mandela, Movimento Negro Unificado, Clube Palmares, Movimento Punho Cerrado, Associação de Mulheres Crioula, Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa da OAB, Observatório de Direitos Humanos do Sul Fluminense, Coletivo Sentinelas da Aldeia, Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais de Volta Redonda (Mojubá).

Iniriam Jane de Moraes, conhecida como mãe Cissa, foi empossada como representante do Grupo de Marias, onde elas trabalham as questões da mulher na sua forma plena.

“É muito importante a gente estar dentro dos espaços, até mesmo para buscar políticas publicas, para um grupo onde somos a maior parte da população brasileira. É parte fundamental a gente discutir políticas realmente para a população negra. Quando você oportuniza que essas pessoas possam ir em lugares como galerias, faculdades, você desperta o interesse delas. É de suma importância marcar lugar nesses espaços”, disse Iniriam.

Confira os nomes dos titulares e suplentes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Jéssica Regina da Silva Maria

Suplente: Isabel Fernandes Ribeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Reginaldo Silva Roque

Suplente: Roberta Silva Moreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Titular: Sidcley Soares Elias

Suplente: Kaique Lopes Maia

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA – SMAC

Titular: Êmelly Aline de Jesus Maia

Suplente: Raquel dos Santos Freitas de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMA

Titular: Manoel Lourenço Barbosa Neto

Suplente: Andre Paiva

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS – EPDVR

Titular: Maria Regina Ribeiro

Suplente: Flávio de Oliveira Lima

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

Titular: Arianne Matos da Silva

Suplente: Marcelino Gonçalves Antônio

FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA – FBG

Titular: Célia Aparecida Prudente

Suplente: Luiz Carlos Máximo

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA – FEVRE

Titular: Luiz Eduardo Faria da Silva

Suplente: Washington da Silva Maia

COMPANHIA HABITACIONAL DE VOLTA REDONDA – COHAB/ VR

Titular: Sérgio Gabriel dos Anjos

Suplente: Elizete Ferreira Orlando

GRUPO DE MARIAS

Titular: Iniriam Jane de Morais Soares

Suplente: Thabata Mythi Montrezor

CENTRO CULTURAL MANDELA

Titular: Luiz Carlos Rabello de Araújo

Suplente: Paulo Félix

MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO

Titular: Angélica Gabriene Camila Alves Santos

Suplente: Isabela da Cruz Santos Chaves

CLUBE PALMARES

Titular Edson Daniel João

Suplente: Ronaldo Furtado Vieira

MOVIMENTO PUNHO CERRADO

Titular: Waltair Santos de Oliveira

Suplente: Aline Regina de Souza Costa

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CRIOULA

Titular: Flaben Ramos de Oliveira

Suplente: Margot Ramalhete

COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – OAB

Titular: Eliege Domingos da Silva

Suplente: Fernanda Martins de Souza Júlio

OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS DO SUL FLUMINENSE – UFF

Titular: Ana Clara Freitas Soares

Suplente: Matheus Gomes dos Santos e Silva

COLETIVO SENTINELAS DA ALDEIA

Titular: Igor de Souza Borges de Oliveira

Suplente: Lídia Gomes e Morais

COMISSÃO DE TERREIROS E POVOS TRADICIONAIS DE VOLTA REDONDA – MOJUBÁ

Titular: Jeferson de Medeiros Botelho

Suplente: André Luis Rocha Silva