Internações por Covid-19 atingiram um dos maiores números desde o início da pandemia em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 12:42 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva, ao confirmar o fechamento do comércio para a próxima segunda-feira, 29, explicou que os hospitais de Volta Redonda – tanto a rede pública, quanto a privada – atingiram um dos maiores números registrados de pacientes internados por Covid-19, desde o início da pandemia. Dados apresentados pelo prefeito, revelam total de 104 pessoas internadas, somando casos confirmados e ou com suspeita da doença.

“Nunca atingimos um número tão alto desde o início da pandemia”, revelou o prefeito, acrescentando que as internações são 62 em leitos de enfermaria e 42 em UTIs. Esses números, que foram contabilizados na quinta-feira (25), representam 26% da ocupação de leitos de UTI que, se somados aos dez pacientes de Volta Redonda internados no Hospital Regional, no bairro Roma, o percentual de ocupação subiria para 66% – bem acima do limite de 50% previsto no acordo homologado pela Justiça que permitiu, desde o último dia 4 de maio, a flexibilização das atividades econômicas no município.