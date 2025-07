IPREVI celebra 26 anos com evento para servidores em Itatiaia

Itatiaia – O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia (IPREVI) realiza nesta terça-feira (22), das 9h às 12h, um evento em comemoração aos 26 anos de fundação.

O encontro será no Simone Espaço Fest, no bairro Casal Garcia, e reunirá aposentados, pensionistas, servidores, conselheiros e autoridades municipais.

A atividade integra o Programa Pró-Gestão RPPS, iniciativa nacional que incentiva Regimes Próprios de Previdência Social a adotarem práticas de governança, controle e transparência. O IPREVI possui certificação no Nível II do programa.

Segundo a diretora-superintendente do IPREVI, Alessandra Marques, a data marca o reconhecimento da atuação da autarquia ao longo dos anos.

“Este é um momento de reafirmação do nosso compromisso com os servidores ativos, aposentados e pensionistas”, disse Alessandra.

Ela destacou ainda que a certificação no Pró-Gestão reforça a credibilidade do trabalho técnico desenvolvido pela equipe.

Atuação e indicadores

O IPREVI já recebeu 24 prêmios nacionais e estaduais nas áreas de governança, previdência e investimentos. A autarquia também possui órgãos colegiados certificados, situação previdenciária classificada como nível A e Certificado de Regularidade Previdenciária em vigor.

Nos últimos anos, foram realizados dois encontros de aposentados, concluído o 1º Censo Previdenciário, lançada a cartilha “Como Planejar Minha Aposentadoria” e aprovado o projeto da nova sede administrativa.

Uma pesquisa de satisfação apontou 91,9% de aprovação dos serviços prestados. O patrimônio da autarquia cresceu 594% desde sua criação. O instituto também participou de lives da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), apresentando práticas de gestão.

Para a diretora, o evento será um momento de aproximação com os segurados e de reforço do papel institucional do IPREVI.

Confira a programação completa – 26 anos do IPREVI

09h – Recepção dos convidados

– Composição da Mesa de Autoridades

– Pronunciamentos

– Apresentação de Vídeo Institucional

– Homenagens Especiais

– Sorteio de Brindes – 1ª Rodada

– Coffee Break e Música ao Vivo com Thiago Goes

– Shows de Talentos dos Aposentados

– Sessão de Alongamento e reflexão r

– Sorteio de Brindes – 2ª Rodada

– Foto Oficial com todos os participantes

12h – Encerramento e Entrega das Lembranças