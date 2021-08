Matéria publicada em 8 de agosto de 2021, 17:27 horas

Candidatos à eleição suplementar também participaram de reunião e caminhada em feira livre

Itatiaia – Símbolo da autonomia político-administrativa municipal de Itatiaia, conquistada há 32 anos, a Praça da Emancipação, localizada no Bairro Campo Alegre, foi o local escolhido para o lançamento da campanha do empresário Irineu Nogueira (PTB) e do ex-secretário de Desenvolvimento Denilson Sampaio (PSDB), respectivamente candidatos a prefeito e vice, que disputarão a eleição suplementar marcada para o próximo dia 12 de setembro. O evento, realizado em conformidade com os protocolos de prevenção à Covid 19, começou por volta das 15h deste sábado (7), primeiro dia de campanha, e terminou no início da noite com a adesivação de dezenas de veículos em manifestação voluntária de apoio a Irineu e Denilson, que também participaram de uma reunião na Vila Magnólia e uma caminhada por uma feira livre no Bairro Jardim Itatiaia, na parte da manhã.

Ao discursar para apoiadores, populares, lideranças e políticos que compareceram à adesivação, Irineu disse estar satisfeito com o começo de mais uma campanha eleitoral e exaltou a determinação das pessoas em relação às mudanças necessárias ao município. “Vocês estão com a mesma pegada e podem ter certeza que agora Itatiaia vai dar certo mesmo, é Truta neles! Vamos trabalhar para nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, que estão sendo maltratados por esta administração nestes 32 anos. Uma arrecadação muito grande, eu não sei onde colocam tanto dinheiro, estamos lutando para chegar lá e mostrar pra eles que vale a pena fazer o bem para as pessoas”, disse o candidato da Coligação Por uma Itatiaia Independente (PTB-PSDB-PMB-DEM).

Denilson saiu em defesa da “moralidade, que é o que a gestão precisa, moralizar a administração municipal de Itatiaia. Estamos aqui hoje abrindo a campanha, muito felizes, em todas as reuniões que estamos indo as famílias de Itatiaia estão nos abraçando e entendendo nossas propostas. Hoje é só o pontapé inicial, vamos em frente, vamos vencer esta eleição e dar dignidade ao povo de Itatiaia”.

Pouco antes da adesivação, Irineu e Denilson participaram de uma reunião com moradores da Vila Magnólia, que se queixaram principalmente da precariedade na Saúde do município e da falta de programas sociais para crianças, jovens e idosos, setores que estão entre as prioridades de Irineu e Denilson, em caso de vitória no pleito suplementar. Na parte da manhã, eles estiveram em uma feira livre no Bairro Jardim Itatiaia onde conversaram com populares e comerciantes. Ocasião que os candidatos ouviram reivindicações e sugestões relacionadas à necessidade de investimentos em prol do fortalecimento da produção e do comércio local, outros problemas de Itatiaia que deverão ser enfrentados por Irineu e Denilson, em caso de vitória.