Irineu Nogueira apresenta projetos ao governador Cláudio Castro

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 16:55 horas

Itatiaia- O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, se encontrou nesta quinta-feira, dia 5, com governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Participaram da reunião o deputado estadual Gustavo Tutuca, o vice-prefeito, Denilson Sampaio, além do consultor de obras e projetos da prefeitura, Alexandre Martins.

De acordo o Chefe do Executivo, diversos assuntos importantes foram abordados no encontro, entre eles a construção de um viaduto para ligar o Centro da cidade ao Jardim Itatiaia e uma estrada entre a Vila Pinheiro e Penedo, duas obras que vão proporcionar uma melhor mobilidade urbana. “O viaduto é de extrema necessidade para interligar a cidade, que é dividida ao meio pela Via Dutra, e a Estrada Parque vai facilitar o acesso à Penedo, sem ter que passar pela rodovia”, ressalta Irineu.

Propostas neste sentido já foram apresentadas oficialmente ao governo estadual. Além de proposições ligadas à infraestrutura também estão protocoladas outras, relacionadas à saúde.

Irineu Nogueira avaliou o encontro como produtivo e destacou a disposição do governador em fechar parcerias com Itatiaia. “Saio da reunião otimista com o compromisso do governador em nos ajudar a por em prática diferentes ações, principalmente com as melhorias necessárias na saúde do nosso município, que há algum tempo é alvo de reclamações por parte dos itatiaienses”, concluiu Irineu.