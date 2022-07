Irineu Nogueira faz balanço de cem dias de mandato em Itatiaia

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 16:08 horas

Prefeito afirma que se concentrou em ações emergenciais nas áreas de saúde, educação e obras

Itatiaia – Irineu Nogueira completa 100 dias como prefeito neste sábado (09/07). Ele assumiu em primeiro de abril, após vencer eleição suplementar, e encontrou uma prefeitura desestruturada administrativamente, após a passagem de três prefeitos interinos em um ano e três meses. De acordo com ele, nestes 100 dias foram colocadas em práticas várias ações que geraram melhorias nos serviços públicos, e as mais emergenciais foram nas áreas de saúde, educação e obras.

Dentre as iniciativas realizadas entre abril e o início de julho, Irineu destaca o fato de a equipe de médicos do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros ter tido sua composição sempre plena, nos plantões e fins de semana, sanando principalmente problemas graves na área de ortopedia e pediatria. Além disso, houve a aquisição de importantes equipamentos para o atendimento no hospital, como a sonda linear, que permitiu a realização de exames de ultrassom, diminuindo as filas de espera pelo exame. Um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Resende, também ajudou a desafogar a espera por tomografias.

O projeto da nova administração de Itatiaia é construir um novo hospital e para isso, Irineu Nogueira destaca a aproximação com o governo estadual, parceria que deve atrair em breve investimentos para esta obra. “Estivemos com o governador Cláudio Castro e recursos da ordem de R$ 20 milhões para investimentos no nosso Hospital estão bem encaminhados”, garante Irineu.

Mas enquanto isso não ocorre o município investe em reformas na unidade para cumprir as exigências da Vigilância Sanitária, como pintura e novas mobílias, entre outras medidas. Houve também mudanças em outros setores da saúde.

“Aumentamos em mais de 100% as vagas de consultas oftalmológicas e aumentou a capacidade de atendimento da odontologia. Nosso PSF de Penedo está cobrindo agora 100% do bairro. As notícias na saúde são animadoras”, garante.

Educação

Na área da educação, houve nestes 100 dias de gestão a retomada das aulas presenciais com 100% dos alunos, no Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, no bairro Jardim Martinelli, em Penedo. O estabelecimento teve de passar, internamente, por obras de manutenção, nos primeiros dias de abril. Para o retorno, sete salas que estavam interditadas foram recuperadas.

“Abrimos o Centro Municipal de Educação Infantil Angélica Mendonça Freire, no Marechal Jardim, reformamos a Escola Municipal Professora Maria José de Aquino, na Vila Odete, com entrega de cinco salas reformadas e refeitório, que garantiram o retorno às aulas para as crianças do bairro”, ressalta o prefeito, que destaca também as ações desenvolvidas pela secretaria de Educação na área pedagógica. “Desenvolvemos em algumas unidades, com previsão de ampliação, o projeto Recuperação da Aprendizagem, com aulas de reforço, levando em conta as dificuldades encontradas pelos alunos no pós-pandemia. Regularizamos os conselhos escolares, disponibilizamos aulas de música,. Ministramos, em parceria com o Corpo de Bombeiros, curso de primeiros socorros nas Creches e CEMEI. Houve o retorno dos alunos da educação especial que estavam sem cuidadores. Foram muitas as ações na educação”, conta Irineu.

Obras

Nestes 100 dias a Secretaria Municipal de Obras deixou de cara nova não só o Paço Municipal, mas também a Praça Mariana Rocha Leão, no Centro. Foram realizadas ações de manutenção e revitalização, com recuperação do pavimento, manutenção do mobiliário (bancos), paisagismo e pintura do coreto. Os serviços, feitos por funcionários da Prefeitura, foram entregues no aniversário da cidade, em 1° de junho.

O Chafariz da Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, depois de algum tempo sem funcionar, voltou a verter água. À noite, uma manutenção na iluminação destaca um dos pontos mais tradicionais de Itatiaia. Os bancos foram pintados e os canteiros passaram por jardinagem. Tudo ficou pronto para o 1° de maio, quando a Prefeitura realizou no local a Festa do Dia do Trabalho.

Houve também a manutenção também de várias vias, que estavam intransitáveis nas regiões de Penedo, Maromba, Maringá e Vales, além do bairro Country Clube.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos está fazendo também a interligação da rede de esgoto do Jardim Manchete até a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro. “Em breve acontecem os testes de carga da unidade, que nunca foi interligada a rede e está inativa. Em operação, a ETE terá capacidade de tratar o esgoto dos cerca de dois mil moradores da comunidade”, afirma o prefeito.

Servidor

Uma boa notícia para os servidores estatuários de Itatiaia nestes 100 dias de governo foi o reajuste, em 10,06%, do Vale Alimentação concedido pela Prefeitura regularmente no dia 15 de cada mês. Sem ser reajustado desde 2019, o novo valor vigorou já a partir de 1° de abril. Também foi concedido um abono de R$ 2.500, em duas parcelas, aos servidores estatutários. E foram chamados neste período 56 aprovados no último concurso público.

Atendimentos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizou, desde o início de abril até agora, aproximadamente 1300 atendimentos. Foram analisados e arquivados mais de 170 processos que estavam parados. Em torno de 130 alvarás foram solicitados e entregues cerca de 110 deles. Cerca de 360 orientações foram prestadas à microempreendedores individuais, com emissão de mais de 250 guias de pagamento.

Na área de Habitação, Regularização Fundiária e Agricultura, houve o agendamento de 180 consultas veterinárias, cerca de 40 atendimentos e cadastramento de produtores rurais, 367 animais foram vacinados contra a febre Aftosa, 829 animais de grande porte foram imunizados contra a raiva, 14 remoções de abelhas, 72 castrações de castração de animais domésticos com o programa rjpet e cinco pescadores cadastrados. Além disso, a Secretaria de Habitação iniciou o processo de regularização fundiária no município, com um projeto piloto no bairro Bela Vista, em Penedo.

A retomada das atividades voltadas para a terceira idade e os atendimentos do programa “CRAS vai até você” nos diversos bairros de Itatiaia foram algumas das iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Outra importante conquista na área da Assistência Social foi a inauguração de polos da FIA (Fundação para a Infância e Adolescência – RJ) e da Fundação Leão XIII. “Com a presença em Itatiaia das duas entidades será possível disponibilizar ao cidadão, aqui no município, serviços e programas importantes”, destaca Irineu Nogueira.

Turismo

Itatiaia sediou, logo nos primeiros dias da atual gestão, a edição Agulhas Negras do Fórum Regional do Turismo Fluminense. O encontro, em Penedo, foi promovido pela Secretaria Estadual de Turismo e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio. No evento foram discutidos assuntos importantes para o desenvolvimento do setor turístico na região das Agulhas Negras.

Na área do turismo outra importante ação foi a composição do Conselho Municipal de Turismo. E os encontros setoriais para discutir o Plano Municipal de Turismo.

Eventos

A superintendência de Eventos, nestes 100 dias de gestão, atuou decisivamente na realização da Festa do Dia do Trabalho, em 1° de maio, na Festa do Dia das Mães, em 15 de maio, no Desfile Cívico do aniversário de emancipação político-administrativa do município (01/06) e no Mega Domingo de Compras, realizado no centro de Itatiaia, no dia 5 de junho.

O setor se prepara agora para o Encontro Internacional de Motociclistas, que acontece entre os dias 4 e 7 de agosto, no Campo Finlândia, ao lado do City Park Hotel, na área central de Penedo. Organizado pelo Penedo Riders Motoclube, o evento tem o apoio da Prefeitura de Itatiaia.

Esporte e Cultura

A Secretaria de Esporte e Lazer está expandindo os projetos esportivos para diversas localidades do município. O projeto “Esportes em todos os Cantos”, com aulas de zumba, skate e capoeira, e modalidades como tênis de mesa, basquete, vôlei, vem sendo desenvolvido em vários polos, como Maromba e Maringá e a região dos vales, São 14 bairros contemplados e 100 turmas formadas.

Itatiaia voltou a realizar o Campeonato de bairros e sediar competições de skate, rugby e voleibol. A Prefeitura deu apoio a diferentes modalidades esportivas, fornecendo transporte para o deslocamento de equipes e atletas.

Na Casa da Cultura, estudantes de diversas unidades escolares do município estão participando de ensaios para a formação da Fanfarra Municipal. De acordo com a Superintendência de Cultura, a retomada das atividades do grupo musical atende uma reivindicação da comunidade. E as oficinas de dança, música e outras manifestações culturais já atendem 300 alunos da cidade. Outro destaque é a biblioteca itinerante, que leva para as escolas literatura com contação de histórias e teatro infantil.

Artistas e produtores culturais também foram mobilizados pela Cultura para a criação do Plano Municipal que vai traçar diretrizes também voltadas para o Patrimônio Histórico da Cidade. E o prefeito, neste sentido, destaca um projeto que está para sair do papel. “A reforma do Teatro Municipal Oswaldo Motta, no centro de Itatiaia, está em nossa agenda. Em reunião com a Secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, entregamos formalmente uma solicitação de recursos para a obra”, conclui Irineu Nogueira.